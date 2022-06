Programme traversées été 2022 : feu vert chez Trasmediterránea

Le vendredi 3 juin 2022, le transporteur maritime espagnole Trasmediterránea a annoncé la disponibilité en ventes de ses traversées vers l’Algérie. En effet, dans un communiqué publié sur sa page Facebook, ladite compagnie a fait part de la vente de ses dessertes reliant Alméria à Oran et à Ghazaouet. Trasmediterranea indique que « Les réservations sont disponibles jusqu’au 18/09 ».

Pour rappel, ce transporteur maritime a dévoilé son programme spécial été 2022, le dimanche 22 mai dernier. Ainsi, Trasmediterránea compte desservir l’Algérie depuis l’Espagne, comme suit :

Alméria – Oran : les allers sont programmés pour tous les mardis à 23h00. Les retours se font tous les mercredis à 22h00;

Alméria – Ghazaouet : Les allers sont prévus pour les samedis vers 23h00. Quant aux retours, ceux-ci sont programmés pour les dimanches à 22h00.

Traversées Alméria – Ghazaouet : quels sont les tarifs de Trasmediterránea ?

Face à la pénurie des billets à destination de l’Espagne chez Algérie Ferries; l’ouverture des ventes du côté de Trasmediterránea représente une bonne nouvelle pour les ressortissants algériens. En effet, la compagnie maritime nationale a enregistré une flambée de la demande sur ses traversées. Ce qui a provoqué le mécontentement de sa clientèle qui tente tant bien que mal de dénicher un billet de voyage.

Pour sa part, Trasmediterránea a mis en vente ses billets à destination de l’Algérie sur son site internet. En effet, si vous êtes une famille composée d’un couple, vous pouvez voyager à bord de ce transporteur espagnol au prix de 351 euros. Et ce, notamment pour le cas de la traversée du 25 juin 2022, qui relie Alméria à Ghazaouet. Par ailleurs, à ces destinations, le niveau des prix reste maintenu pour le mois de juillet et août 2022.

En revanche, si vous êtes une famille composée d’un couple et d’un enfant en bas âge; il faut prévoir un budget de 805.06 euros pour un aller-retour entre le 14 juin et le 14 juillet 2022. Ces tarifs concernent bien évidemment les liaisons entre Alméria et Oran.

Les tarifs des billets sur la ligne Alméria – Oran chez Trasmediterránea

Pour une traversée prévue pour le mercredi 02 juillet 2022, Trasmediterránea affiche des billets au prix de 175.50 euros. Et ce pour un seul passager souhaitant voyager en place fauteuil au départ d’Alméria vers Oran.

Toutefois, la compagnie maritime indique sur son site de réservations que ses billets sont non annulables. Ainsi, le voyageur algérien aura donc uniquement la possibilité de modifier le billet en question mais pas de l’annuler.

Par ailleurs, dans un précédent communiqué publié sur sa page Facebook, Trasmediterránea prévient sa clientèle que son programme d’été 2022 peut être sujet à des changements sans préavis. Elle appelle également ceux-ci à acheter leurs billets; leurs permettant de voyager entre l’Espagne et l’Algérie, auprès de ses agences agréées, notamment celle d’Oran Plazza, celle de Ghazaouet et celle sise au port d’Oran.