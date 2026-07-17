Programme Thirduni 2026 : les USA financent une formation IA pour les Algériens, voici comment postuler

Le département d’État américain finance un programme d’intelligence artificielle ouvert aux Algériens, et les candidatures sont désormais accessibles. Thirduni 2026 cible explicitement les étudiants, les jeunes professionnels en début de carrière et les autodidactes, sans distinction de parcours académique.
La date butoir pour postuler est fixée au 15 août 2026, pour une session qui se déroulera intégralement du 1er au 30 septembre.
Financé par l’Alumni Engagement Innovation Fund, un mécanisme de soutien rattaché au département d’État américain, ce cursus de quatre semaines mise sur une approche résolument pratique.
Les participants ne suivent pas de cours magistraux : ils travaillent alors sur un projet réel en intelligence artificielle, encadrés par des mentors et des innovateurs issus de plusieurs pays. Ainsi, un certificat de fin de programme est délivré à ceux qui mènent le projet à son terme.
Thirduni 2026 : un programme IA conçu pour transformer des idées en projets concrets
Quatre semaines, un projet tangible, des compétences directement applicables. C’est la promesse centrale de Thirduni 2026, qui se distingue des formations classiques par son ancrage dans le réel. Chaque participant travaille sur une problématique concrète, avec des outils d’IA actuels, dans un environnement collaboratif international.
Ce format intensif convient particulièrement à ceux qui n’ont pas suivi de cursus spécialisé en informatique. Un étudiant curieux, un jeune diplômé en sciences humaines ou un professionnel reconverti peuvent tous prétendre à une place. L’initiative part du principe que la maîtrise de l’IA doit être accessible à tous, et non réservée aux seuls ingénieurs.
La dimension internationale du programme constitue un atout supplémentaire. Apprendre aux côtés de participants venus d’Afrique, d’Asie ou d’Amérique latine offre une perspective que peu de formations locales peuvent proposer. Pour les Algériens souhaitant élargir leur réseau professionnel au-delà des frontières, c’est une opportunité rare.
Comment postuler à Thirduni 2026 avant la date limite
Les inscriptions se font alors exclusivement en ligne, sur la plateforme officielle thirduni.com. Le fonds de financement américain prend intégralement en charge le programme, sans exiger de frais de participation. Les candidats ont tout intérêt à déposer leur dossier rapidement.
Les places étant limitées, les équipes de sélection examinent les candidatures au fur et à mesure de leur réception.
Concrètement, le profil recherché est large. Être étudiant en cours de formation, jeune actif avec quelques mois d’expérience, ou simplement passionné d’IA sans diplôme formel dans le domaine suffit pour candidater.
Ainsi, ce qui compte, c’est la motivation à s’engager pleinement pendant les trente jours que dure le programme.
Étape par étape : comment s’inscrire à Thirduni 2026
Les organisateurs ont volontairement simplifié la procédure de candidature afin de la rendre accessible à tous les profils, qu’ils soient académiques ou autodidactes. Les inscriptions se déroulent exclusivement à distance :
Rendez-vous sur la plateforme officielle : Toute la procédure s’effectue en ligne via un unique canal, le site thirduni.com
Remplir le formulaire de candidature : Les candidats doivent y renseigner leurs informations personnelles, leur parcours (étudiant, jeune professionnel ou autodidacte) et expliciter leurs motivations.
Mettre en avant sa motivation : Le programme ne reposant pas sur des cours théoriques mais sur un projet concret, le processus de sélection évalue en priorité la capacité et l’engagement du candidat à s’investir pleinement pendant les 30 jours de la session.
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Voici d’autres opportunités internationales à saisir pour les jeunes Algériens en 2026
Thirduni n’est pas la seule porte ouverte cette année. En avril dernier, l’ambassade américaine à Alger avait lancé les candidatures pour les bourses Fulbright 2027, destinées aux chercheurs et jeunes diplômés souhaitant intégrer une université américaine pour un an ou plus.
Un programme d’excellence, mais aux critères d’éligibilité nettement plus stricts, notamment avec deux ans d’expérience professionnelle et un niveau d’anglais avancé.
Sur le plan national, le ministère de l’Industrie a lancé en juin le Prix Innov 2026, une compétition dotée de récompenses allant jusqu’à 2 000 000 DA pour les start-ups et PME innovantes actives dans le développement durable.
La première formulation est généralement plus naturelle dans un article de presse. Une initiative complémentaire pour les profils davantage tournés vers l’entrepreneuriat que vers la formation.
Par ailleurs, le ministère de l’Éducation nationale a relayé en juin l’appel à candidatures pour le prix international UNESCO-Al Fozan, ouvert aux élèves de collège et lycée ainsi qu’aux enseignants de moins de 40 ans.
Cinq lauréats y remporteront chacun 50 000 dollars, avec une date limite fixée au 31 octobre 2026. Pour les jeunes Algériens porteurs de projets en sciences, technologie ou mathématiques, cette fenêtre reste largement ouverte.
Ainsi, l’écosystème des opportunités pour la jeunesse algérienne se densifie donc à un rythme soutenu. Thirduni 2026 s’y inscrit comme une option accessible, rapide à intégrer et directement orientée vers les compétences numériques les plus demandées sur le marché du travail mondial. Pour ceux qui hésitent encore, le compte à rebours avant le 15 août est donc lancé.