Programme SUSI USA pour les Algériens : modalités d’inscription

L’ambassade des États-Unis d’Amérique en Algérie a pour habitude de partager, avec les Algériens, des programmes d’échanges avec les deux pays. En effet, dans une nouvelle publication sur sa page officielle, la représentation diplomatique des USA invite les Algériens à s’inscrire à nouveau programme.

Il s’agit du programme Study of the United-States Institutes for Secondary School Educators and

Administrators (SUSI). Ce dernier s’adresse, comme son nom l’indique, aux éducateurs des établissements scolaires, secondaires. Mais aussi, les administrateurs expérimentés et motivés. Notamment, ceux qui désirent renforcer et développer leurs compétences en civilisation américaine.

Ce programme débutera le mois de juin 2023, et s’étalera sur cinq semaines de formation et d’échange. Ainsi, les participants bénéficieront d’une combinaison de séminaires, de conférences et de voyages sur le terrain, partagée avec un groupe de 18 enseignants recrutés dans le monde entier.

Les modalités d’inscription au programme SUSI pour les Algériens

Le programme SUSI se déroulera au niveau des camps universitaires américains. En revanche, pour s’inscrire à ce programme, il importe de transmettre sa candidature avant le 19 janvier 2023. Ces candidats doivent répondre à certains critères. Notamment, la maitrise de l’anglais, être un éducateur du secondaire, à mi-parcours de sa carrière. Le candidat doit, également, s’engager à développer des cours avec une composante d’études américaine.

Par ailleurs, l’ambassade des USA précise que les candidats en possession d’une double nationalité algéro-américaine ne sont pas éligibles à ce programme. Pour participer à ce programme, les candidats sont tenus d’envoyer leurs dossiers de candidature à l’adresse : laouarr@state.gov.

Ce dossier doit inclure le formulaire de candidature (à télécharger par ici), une lettre de recommandation, le curriculum vitae du candidat, une copie de la page de son passeport et une autre de son diplôme universitaire.