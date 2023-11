Programme SLP 2024: l’ambassade des USA offre une nouvelle opportunité pour les Algériens

Bonne nouvelle pour les étudiants algériens désireux de profiter d’un séjour de stage aux USA. La représentation diplomatique des USA en Algérie vient de lancer les candidatures pour le SLP – Student Leadership Program 2024, un de ses programmes phares dédiés aux étudiants algériens.

Le programme SLP est une initiative du MEPI, et s’adresse aux étudiants du premier et du troisième cycle, âgés entre 20 et 24 ans, et originaire de la région nord-africaine et du Moyen-Orient.

Student Leadership Program – SLP 2024 : une nouvelle opportunité pour les étudiants algériens

Sélectionnés par voie d’un concours, les lauréats seront placés dans des universités américaines pour suivre des cours. Et développer des compétences en leadership et en gestion de projet. Durant ce programme, les candidats auront l’occasion de faire connaissances avec leurs pairs américains et de s’engager dans des activités de service communautaire.

Le programme SLP se divise en trois parties, avant l’été, en été et après été 2024. La partie la plus intensive est celle qui se présente comme une offre de stage. Notamment, de quatre semaines et est provisoirement prévue du 28 juin au 26 juillet 2024.

Par ailleurs, une fois ce stage achevé, les étudiants mettront en œuvre leurs plans d’engagements communautaires et bénéficieront d’un accompagnement, d’une formation et opportunité de réseautage professionnel, notamment en rejoignant le réseau de 2000 étudiants du MEPI.

Comment postuler au programme SLP 2024 ?

Pour pouvoir mettre les pieds dans l’une des universités américaines, il convient d’envoyer sa candidature avant le 18 décembre 2023. Pour ce faire, les candidats doivent répondre à un certain nombre de critères d’éligibilité. Notamment, avoir une maitrise minimum de la langue anglaise.

Par ailleurs, chaque candidat au programme SLP 2024 doit avoir un projet d’engagement axé sur des questions liées aux changements climatiques et à la protection de l’environnement. L’ambassade des USA en Algérie indique dans son communiqué que la priorité sera donnée aux étudiants issus des ménages aux revenus faibles. Mais aussi, pour ceux n’ayant aucune expérience de voyage aux USA ou au Canada. Et aux personnes qui ont peu ou pas d’expérience d’études ou de voyage en dehors de leurs pays d’origine.

