Programme MOPGA 2025 : la France offre 60 bourses de recherche aux Algériens

La France vient de lancer une nouvelle édition du programme de bourses MOPGA, dédié aux jeunes chercheurs désireux de profiter d’un séjour sur le territoire français. Plus de 60 chercheurs algériens pourront décrocher l’une de ces bourses offertes.

Financé par le ministère de l’Europe et des affaires étrangères (MEAE), en partenariat avec le ministère de l’Enseignement supérieur et de la recherche (MESR) et mis en œuvre par Campus France, cette 8ᵉ édition permettra d’accueillir, en France, au minimum 60 jeunes chercheurs travaillant sur des thématiques liées aux enjeux du changement climatique.

À LIRE AUSSI : TechGirls 2024 : une bourse d’études 100% féminine offerte par les USA aux Algériennes

Bourses MOPGA 2025 : qui candidate ?

Ce programme s’adresse aux chercheurs étrangers, dont les Algériens, ayant un diplôme de doctorat depuis moins de cinq ans. Le candidat doit avoir soutenu sa thèse entre décembre 2019 et décembre 2024. De plus, il ne doit pas avoir résidé en France plus de 90 jours entre le 5 septembre et le 5 décembre 2024.

En plus d’une bourse de séjour de recherche qui s’étale sur une période de 12 mois à compter du mois de septembre 2025, les lauréats profiteront de plusieurs autres avantages, à savoir :

Allocation mensuelle de 2 500 euros ;

Allocation d’installation de 500 euros ;

Prise en charge d’une assurance santé, responsabilité civile et assistance rapatriement jusqu’à l’affiliation à la Sécurité sociale française ;

Une fois l’affiliation à la Sécurité sociale effective, prise en charge d’une assurance complémentaire santé, responsabilité civile et assistance rapatriement.

Par ailleurs, le programme MOPGA concerne cinq grands domaines de recherche, notamment : les sciences du système terrestre, les sciences du changement climatique et de la durabilité, la transition énergétique, la santé humaine, animale et environnementale et les enjeux sociétaux de la question environnementale.

MOPGA 2025 : les modalités d’inscription

Pour faire partie des lauréats du programme de bourses MOPGA 2025, le candidat doit envoyer son dossier en ligne via ce lien (cliquer ici) avant la date limite fixée pour le 5 décembre 2024. Le dossier de candidature doit inclure :

Curriculum vitae avec liste des publications de quatre pages maximum ;

Diplôme de doctorat ;

Curriculum vitae du directeur de recherche français pour le séjour de recherche de deux pages maximum ;

Lettre d’engagement du laboratoire français d’accueil à fournir les moyens pour mener à bien le projet de recherche ;

Lettre de recommandation de trois pages maximum ;

Copie du passeport ou document national d’identité.

Les candidats seront notifiés des résultats du processus de sélection des lauréats à partir du mois de mai 2025. Et ce, pour entamer leur séjour de recherche en France à compter de septembre 2025.

À LIRE AUSSI : Bourses d’étude pour les Algériens: la Hongrie lance des programmes de master et doctorat