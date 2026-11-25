Une première session nationale de formation des formateurs s’est ouverte mardi dans la capitale, marquant une étape clé dans le déploiement du programme national d’accompagnement familial « Mawadda ».

Pilotée par le ministère de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme, cette initiative vise à doter le pays d’un réseau de spécialistes chargés de préparer les jeunes à la vie conjugale et de prévenir les ruptures familiales.

L’événement s’est tenu en présence de la ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme, Soraya Mouloudji, du ministre des Affaires religieuses et des Wakfs, Youcef Belmehdi, ainsi que du président du Haut Conseil islamique (HCI), Mabrouk Zaid El Kheir.

Une coïncidence symbolique avec la protection des femmes

S’exprimant à l’ouverture des travaux, Mme Mouloudji a souligné que le lancement de cette session — destinée aux cadres des directions de l’action sociale et de la solidarité des différentes wilayas — coïncide avec la célébration, chaque 25 novembre, de la Journée internationale pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes.

Dans ce sillage, la ministre a rappelé l’engagement de l’État, sous l’impulsion du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, en faveur de la protection et de la promotion de la femme, la qualifiant de « pilier essentiel dans la construction d’une famille stable et l’éducation de générations saines ».

Préparer la relève de formateurs dès 2027

Structurée autour d’ateliers juridiques, sanitaires et sociaux sur une durée de deux jours (en présentiel et à distance), cette session poursuit un double objectif :

Harmoniser les compétences : Doter les cadres du secteur de méthodes modernes en matière de conseil familial et d’approches préventives, selon des normes rigoureuses.

Déployer l’action au niveau local : À partir de 2027, ces formateurs nouvellement qualifiés encadreront à leur tour des sessions locales destinées prioritairement aux jeunes souhaitant fonder un foyer.

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Pour Soraya Mouloudji, l’enjeu est de fournir aux futurs époux un socle de connaissances psychologiques, sociales et juridiques afin de prévenir les divorces et les comportements déviants chez les enfants, en formant des parents pleinement conscients de leurs responsabilités éducatives.

La synergie avec les acteurs religieux

De son côté, le ministre des Affaires religieuses et des Wakfs, Youcef Belmehdi, a salué la complémentarité des efforts interministériels. Il a mis en avant l’expérience accumulée par son département depuis 2003 dans le domaine du conseil familial, citant notamment le rôle des conseils de conciliation au sein des mosquées.

Ces dispositifs ont permis, selon ses chiffres, de régler à l’amiable près de 8 000 conflits familiaux en amont des procédures judiciaires.

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Belmehdi a réaffirmé la mobilisation des imams et des mourchidate pour accompagner la préparation religieuse, sociale et psychologique des futurs mariés.

Une approche soutenue par le président du HCI, Mabrouk Zaid El Kheir, qui a décrit le programme « Mawadda » comme un dispositif « bénéfique à la famille et protecteur de la société », essentiel pour offrir aux enfants un environnement éducatif équilibré.