Programme Global UGRAD : les USA offrent un semestre gratuit aux étudiants algériens

L’ambassade des États-Unis d’Amérique en Algérie vient de dévoiler une nouvelle opportunité pour les étudiants algériens, qui souhaitent perfectionner leurs cursus à l’étranger, notamment dans le cadre du programme Global UGRAD.

Global UGRAD est un programme qui permet aux étudiants étrangers du premier cycle de voyager aux USA. Et ce, pour un échange d’un semestre, sans diplôme, dans des établissements d’enseignement supérieur afin d’améliorer leurs connaissances universitaires et développer leurs compétences professionnelles.

À LIRE AUSSI : La Suisse ouvre ses portes aux étudiants : stage rémunéré et visa Schengen offert

Programme Global UGRAD 2025 : un semestre d’études totalement financé par les USA

Chaque année, plus de 300 étudiants internationaux sont sélectionnés par les ambassades américaines pour participer au programme Global Ugrad. Notamment, selon un processus de sélection compétitif qui prend en considération le potentiel et le leadership de chaque candidat, ses promesses académiques et son engagement communautaire.

Dans ce sillage, l’ambassade des USA à Alger invite les étudiants, âgés de 18 ans et plus, à profiter de cette opportunité et à postuler pour faire partie des lauréats. Par ailleurs, il est important de préciser que les candidats doivent satisfaire à plusieurs critères d’éligibilité, à savoir :

Avoir au moins 18 ans au mois d’août 2025 ;

Être inscrit comme étudiant de premier cycle à temps plein. Et, être en règle avec ses études dans un établissement universitaire accrédité ;

Il lui reste au moins une année universitaire complète d’études de premier cycle après le mois de mai 2025 ;

Être capable de communiquer en anglais.

Global UGRAD 2025 : modalités d’inscription

Les étudiants algériens remplissant ces critères peuvent transmettre leurs candidatures en ligne via ce lien (cliquer ici). Et ce, avant le 15 décembre 2025 à 23 h 59.

Par ailleurs, les futurs lauréats de Global UGRAD sont appelés à postuler pour participer au programme Global UGRAD; pendant le cycle annuel de candidature pour l’année universitaire suivante. De plus, les étudiants qui postulent en décembre 2024 termineront leur échange au cours du trimestre d’automne 2025 ou de printemps 2026.

Les candidats sélectionnés seront invités à un entretien au niveau de l’ambassade des USA, entre janvier et février. Les lauréats seront informés de leurs statuts. Mais aussi, des résultats de cette sélection durant le mois de mars. Ces derniers seront appelés à commencer à préparer leurs demandes de visa et leur arrivée sur le sol américain, les mois suivant l’annonce des résultats.

Le programme Global Ugrad offre une belle opportunité, à ne pas manquer, pour les étudiants algériens qui souhaitent renforcer leurs cursus universitaires.

À LIRE AUSSI : Decreto Flussi : l’Italie ouvre ses portes aux travailleurs qualifiés algériens dès 2025