Programme « Famille productive » : modalités d’inscription, documents requis et date limite

Le ministère de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme a annoncé aujourd’hui, jeudi, dans un communiqué, le lancement de son programme « Famille productive« , visant à soutenir les familles à faible revenu.

La même source a précisé que « dans la mise en œuvre des instructions du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, relatives au soutien des femmes et des familles porteuses de projets productifs, le ministère de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme lance le programme « Famille productive », qui vise à soutenir les familles à faible revenu dans le but de développer leurs ressources économiques et de les accompagner dans la création d’activités productives. »

Le communiqué a ajouté que la période d’inscription « est ouverte aux familles et aux femmes désireuses de bénéficier du programme Famille productive, dont peuvent bénéficier le chef de famille, l’épouse, ou la femme qui subvient aux besoins de ses parents, frères ou sœurs, conformément aux dispositions du décret exécutif n° 25-236 du 9 septembre 2025, qui définit les conditions et les modalités de bénéfice du programme « Famille productive » (Journal Officiel n° 61). »

Pour bénéficier du programme, le demandeur doit s’inscrire sur la plateforme numérique via le lien suivant : http://service-solidarite.gov.dz/eservice/plateforme/FAMILLEP, ou en déposant le dossier requis auprès des directions de l’Action sociale et de la Solidarité du lieu de résidence, dans un délai maximum de 20 jours, à compter du dimanche 21 septembre 2025.

Programme « Famille Productive » : Voici le dossier requis

Le dossier de candidature doit inclure plusieurs pièces justificatives, notamment :

un document attestant de compétences artisanales , de qualifications professionnelles ou un certificat de formation ,

, de ou un , une attestation de non-perception de revenu ,

, un justificatif de résidence en Algérie,

en Algérie, ainsi qu’une déclaration confirmant que le demandeur n’a jamais bénéficié d’aides, d’équipements ou d’un programme de soutien de l’État.

Il a été souligné que la commission créée à cet effet, sous la supervision du directeur de l’Action sociale et de la Solidarité, « détermine la liste finale des familles productives bénéficiaires, ainsi que le matériel et les équipements dont elles bénéficient, dans la limite d’une valeur financière comprise entre 80 000 dinars algériens (80 000 DA) et 100 000 dinars algériens (100 000 DA). »

En ce qui concerne les activités concernées par l’aide, elles comprennent « la cuisine et la pâtisserie, les différents types de pâtes alimentaires, la couture, la broderie, le filage de la laine et le tissage, les activités artisanales de poterie, de porcelaine, de céramique, de verre, de métaux, d’alfa, de bois et de cuir, les activités artisanales de bijoux et de décoration, en plus des activités agricoles et de la valorisation de leurs produits, notamment le séchage des fruits, l’extraction d’huiles naturelles et la distillation, ainsi que les activités d’élevage d’animaux et d’apiculture. »

Le ministère a confirmé qu’il est possible de « consulter le guide des métiers artisanaux innovants pour les femmes rurales via le lien https://service-solidarite.gov.dz/tadamoun/plateforme/PDF/guideM.pdf« .