Programme et acquisition d’avions : Air Algérie apporte des réponses

Organisé en présence du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, ce dimanche 8 mai 2022, le Conseil des ministres a été clôturé par la prise de certaines décisions. Parmi celles-ci, figurent notamment celles concernant le secteur du transport aérien. Ainsi, Air Algérie semble être en train de se préparer à appliquer les directives du chef de l’Etat, dont le renforcement de sa flotte.

Le porte-parole d’Air Algérie a fourni quelques réponses relatives au programme des vols, aux tarifs des billets ainsi qu’à la flotte de la compagnie. En effet, après des mois et des semaines d’attentes et d’impatience de la part de la diaspora à l’étranger, les autorités algériennes ont enfin approuvé le programme du transporteur aérien national, pour l’été 2022.

Le prochain programme d’Air Algérie sera annoncé par le biais d’un décret exécutif, c’est notamment ce qui a été dit durant le dernier conseil des ministres tenu le dimanche 8 mai 2022. Quant au nouveau programme spécial de la saison estivale, validé lors de la réunion du Conseil des ministres, le porte-parole d’Air Algérie, Amine Andaloussi, a précisé dans des déclarations au journal arabophone Echorouk qu’il permettra à la compagnie de remettre en route ses services touristiques et commerciaux.

En effet, il a expliqué que ce programme particulier à la saison estivale va permettre à Air Algérie « d’exploiter toutes ses capacités et de répondre davantage aux besoins des clients » et va également permettre, à en croire son porte parole, de « répondre aux attentes des algériens établis à l’étranger à travers la baisse des prix des billets et le renforcement des vols. »

Vers une nouvelle flotte pour le long courrier ?

Après avoir autorisé Air Algérie de se doter de 15 nouveaux avions, la compagnie nationale vient de mener une étude visant à évaluer ses besoins quant au développement de son réseau vers de nouvelles destinations comme l’Asie, l’Afrique ou encore l’Amérique. La présente étude, précise le même responsable, porte également à la fois sur le réseau intérieur et sur le cargo.

« C’est ce qui va lui permettre de déterminer le type d’avions dont elle a besoin, comme les avions gros porteurs de luxe, qui seront destinés pour les vols long courrier vers l’Asie et l’Amérique, ainsi que les petits avions pour les vols intérieurs et les avions cargo », précise Amine Andaloussi.

En ce qui concerne le prochain renforcement de la flotte de la compagnie par 15 nouveaux avions, Amine Andaloussi a précisé que la compagnie va lancer un appel d’offres après la définition de ses besoins.