Programme estival 2024 : Transavia augmente de 40 % son offre vers l’Algérie

Le transporteur aérien low cost, Transavia, a inauguré sa nouvelle agence à Alger, qui permettra aux voyageurs algériens de régler leurs billets de voyage en dinars. Il s’agit d’une nouvelle initiative qui intervient à quelques semaines du début de la nouvelle saison estivale.

En cette occasion, la filiale du groupe annonce une hausse de 40 % le nombre de ses sièges dédiés pour le transport des voyageurs algériens entre la France et le territoire national.

Vols France – Algérie : Transavia renforce son programme estival

Dans ce sillage, Nicolas Henin, le directeur adjoint commercial et marketing de la compagnie, a fait état d’un total de près de 875 000 sièges déployés par Transavia pour assurer le transport des voyageurs algériens, durant la saison estivale.

Pour mémoire, 100 vols sont programmés entre la France et l’Algérie, au départ de cinq villes françaises : Paris Orly, Lyon, Nantes, Montpellier et Strasbourg. Notamment, vers Sétif, Constantine, Biskra, Bejaia, Oran, Tlemcen et Alger.

Par rapport à l’été 2023, Transavia a augmenté de 40 % le nombre de ses vols, à bas prix, vers l’Algérie. Cette hausse vient répondre à la forte demande enregistrée par la compagnie sur ses vols.

Voici le nouveau programme de Transavia

Par ailleurs, au départ de l’aéroport d’Alger, le nouveau programme de Transavia s’affiche comme suit :

Paris Orly : jusqu’à 4 vols par jour, au prix de 39 € pour un aller simple ;

pour un aller simple ; Nantes : 4 vols hebdomadaires (mardi, jeudi, vendredi et dimanche), à partir de 39 €, le prix de l’aller simple ;

le prix de l’aller simple ; Lyon : 6 vols par semaine, pour tous les lundis, mardis, mercredis, jeudis, vendredis, dimanches, à partir de 39 € l’aller simple ;

Montpellier : 2 vols par semaine (mercredi, samedi), au prix de 39 euros l’aller simple ;

l’aller simple ; Strasbourg : 2 vols par semaine, tous les mercredis, samedis, à partir de 39 € TTC l’aller simple.

Depuis l’aéroport d’Oran et à destination de :

Paris Orly : 2 vols par jour, à partir de 44 € TTC l’aller simple ;

Nantes : 3 vols par semaine (mardi, jeudi, dimanche), à partir de 39 euros l’aller simple ;

Lyon : 4 vols par semaine (mardi, mercredi, jeudi, dimanche), à partir de 39 euros l’aller simple ;

Montpellier : 2 liaisons par semaine (mardi, samedi), à partir de 39 euros pour l’aller simple.

Par ailleurs, Transavia a programmé ses vols au départ de Constantine comme suit :

Paris Orly : 5 vols par semaine (lundi, mardi, mercredi, jeudi, dimanche), à partir de 39 € TTC l’aller simple ;

Nantes : 2 vols par semaine (mercredi, dimanche), à partir de 39 € TTC l’aller simple ;

Lyon : 3 vols par semaine (mardi, mercredi, dimanche), à partir de 39 euros le prix d’un aller simple ;

le prix d’un aller simple ; Montpellier : 2 vols par semaine (mardi, samedi), au prix de 39 € TTC l’aller simple – premier vol le 2 juillet 2024 ;

l’aller simple – premier vol le 2 juillet 2024 ; Strasbourg : 1 vol par semaine (mardi), à partir de 39 euros l’aller simple.

Au départ de Biskra, Bejaia, Tlemcen et Sétif :

Tlemcen – Paris Orly : 1 vol par jour, à partir de 49 € TTC l’aller simple ;

TTC l’aller simple ; Tlemcen – Lyon : 2 vols par semaine (mardi, jeudi), à partir de 39 € TTC l’aller simple ;

Sétif – Paris Orly : 4 vols par semaine (lundi, mardi, mercredi, vendredi), à partir de 39 € TTC l’aller simple ;

Biskra – Paris Orly : 2 vols par semaine (mardi, samedi), à partir de 43 € TTC l’aller simple ;

Béjaia – Paris Orly : jusqu’à 2 vols par jour (sauf le samedi), à partir de 49 € TTC l’aller simple ;

Béjaia – Lyon : 2 vols par semaine (mercredi, dimanche), à partir de 39 € TTC l’aller simple.

