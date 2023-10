Programme Eiffel 2024 : la France offre des bourses d’excellence pour les Algériens

Bonne nouvelle pour les ressortissants algériens qui souhaitent poursuivre leurs études à l’étranger. Campus France Algérie vient d’annoncer le lancement des candidatures pour postuler à la célèbre bourse d’excellence Eiffel, pour l’année 2024.

Développé par le ministère de l’Europe et des affaires étrangères, le programme de bourses Eiffel vise à permettre aux meilleurs étudiants étrangers d’intégrer des établissements français d’enseignement supérieur pour suivre des formations diplômant en master et doctorat.

Programme de bourses Eiffel 2024 : l’appel à candidatures ouvert jusqu’au 10 janvier 2024

Dans son communiqué, Campus France Algérie informe que l’appel à candidatures est désormais ouvert. Les étudiants algériens intéressés par ce programme disposent jusqu’au 10 janvier 2024 pour préparer leurs candidatures et envoyer leurs dossiers.

Cette bourse est d’une durée maximum de 12 mois pour les étudiants en master 2, de 24 mois pour les personnes inscrites en master 1 et d’une durée de 18 mois maximum pour les étudiants suivant un cursus de doctorat. Ce programme offre une bourse d’un montant de :

1700 euros par mois pour les étudiants inscrits en doctorat ;

1181 euros par mois pour le volet niveau master.

Bourses Eiffel 2024 : comment postuler ?

Ce programme de bourses concerne deux grands champs disciplinaires. À savoir le domaine des sciences et techniques qui inclut les spécialités : Biologie et santé, transition écologique, mathématique et numérique, sciences de l’ingénierie. Mais aussi le domaine des sciences humaines et sociales, qui comprend : Histoire, langue et civilisation française, droit et science politique et enfin économie et gestion.

Pour candidater à ce programme, les étudiants doivent prendre contact avec les services des relations internationales d’un établissement français pour connaitre comment et quand déposer leurs dossiers auprès de leurs départements. Par ailleurs, une fois le dossier de candidature accepté par l’établissement en question, ce dernier dépose à son tour la candidature de l’étudiant en ligne sur le site dédié de Campus France Paris.

