Programme du mois de juillet : un grand cafouillage chez Air Algérie

Air Algérie assure depuis le premier juin dernier des dessertes entre l’Algérie et six différents pays à travers le monde. Cependant, à 2 jours de la fin du mois de juin, et avec lui l’expiration du plan de vol tracé par les autorités, la compagnie aérienne nationale navigue à vue, ce qui crée cafouillage et frustration.

Rien ne fonctionne comme prévu chez Air Algérie, car apparemment, rien n’est encore prévu. Dans un communiqué paru aujourd’hui, le Forum de la communauté algérienne établie en Turquie a accusé la compagnie aérienne Air Algérie, d’avoir vendu en cachette des billets pour le mois de juillet à l’aéroport d’Istanbul, et ce, alors « qu’à l’agence d’Istanbul la vente a été refusée à beaucoup de clients ».

Manque de transparence : Air Algérie pointée du doigt

Toujours selon le Forum de la communauté algérienne établie en Turquie, la compagnie aérienne nationale, Air Algérie, et plus précisément son bureau a Istanbul, aurait entamé « les opérations de la vente des billets… loin de toute transparence et organisation, ce qui a amplifié l’inquiétude de la diaspora Algérienne ». Le Forum a également dénoncé « la manipulation dans la vente des billets et le manque d’informations officielles sur leur prix ».

C’est dans le même communiqué que le forum a fait part de son indignation face « à la vente des billets sans aucune annonce officielle de la part d’Air Algérie ». Le Forum s’est penché également sur la question du confinement sanitaire systématique des voyageurs, qui serait, elle aussi, sujette à manipulations.

Le forum a indiqué que tandis que la vente des billets a été refusée à des Algériens à l’agence d’Istanbul, ces mêmes billets ont été vendus au niveau de l’aéroport international d’Istanbul samedi passé. Il est à noter que le silence des autorités Algériennes concernant le nombre de vols et le confinement obligatoire pour l’ensemble des voyageurs, à deux jours seulement de l’expiration du programme du mois de juin, met Air Algérie dans une situation peu enviable.