Programme d’hiver : Baleària renforce son réseau avec des traversées vers Alger et Oran

Baleària entre en concurrence directe avec Algérie Ferries. Après de longues années à desservir le port de Mostaganem depuis Valence, la compagnie espagnole franchit enfin le pas et décide de renforcer sa présence en Algérie avec de nouvelles lignes.

En effet, Baleària revient dans un nouveau communiqué pour faire part du lancement de plusieurs nouveautés permettant d’offrir un large choix pour les voyageurs entre l’Espagne et l’Algérie.

Baleària annonce de nouvelles lignes entre Alger, Oran et Barcelone

Rappelons, la compagnie maritime espagnole a, précédemment, annoncé le renforcement de son programme de traversées depuis Valence vers Mostaganem par un troisième service. Désormais, elle dessert cette route maritime au rythme de trois traversées par semaine.

Par ailleurs, dans son nouveau communiqué, la compagnie annonce qu’à partir du 18 octobre 2024, elle proposera une nouvelle liaison entre le port de Valence à destination de celui d’Alger. Elle assurera ces premiers voyages à raison d’une rotation par semaine, puis augmentera cette fréquence à trois traversées par semaine puisqu’elle reliera Oran et Valence.

Pour renforcer sa présence en Algérie, la compagnie maritime prévoit, à compter du 15 janvier 2025, de lancer pour la première fois un service reliant Barcelone et Alger et maintiendra deux liaisons, par semaine, vers Valence : une fixe depuis Alger et une autre vers Oran et Mostaganem en alternance chaque semaine.

Quels sont les prix des billets de Baleària ?

Pour assurer la desserte de ces nouvelles lignes, la compagnie maritime met à disposition de ses clients, des navires équipés de cabines et de sièges, mais aussi des services promettant efficacité et confort. Pour ceux qui se posent la question des prix, Baleària commercialise ses billets de voyage entre l’Algérie et l’Espagne, comme suit :

Depuis Valence vers Mostaganem et Oran : à partir de 271 euros ;

Au départ de Valence vers Alger : à partir de 283 euros ;

Depuis Barcelone vers Alger : à partir de 291 euros.

« Grâce à ce nouveau calendrier, nous allons améliorer la connectivité maritime entre l’Algérie et l’Espagne, avec des services reposant sur la qualité et l’excellence, en offrant un plus grand nombre de liaisons pour nous adapter aux besoins des clients » a déclaré, en cette occasion, le directeur général de Baleària, en l’occurrence Georges Bassoul, avant d’ajouter « Nous sommes heureux d’opérer pour la première fois dans le port de la capitale du pays et de le relier à deux des ports les plus importants d’Espagne que sont Valencia et Barcelone« .

