Programme de vols vers l’Algérie: TUI Fly lance de nouvelles dessertes

Suite à l’augmentation du nombre de liaisons au départ et à destination du territoire algérien, l’espace aérien ne cesse de s’améliorer. Il est vrai que le trafic est loin du niveau d’avant la pandémie, mais on constate tout de même une amélioration significative au cours des derniers mois. Effectivement, les offres émanant de la France et d’autres pays ont fortement évolué.

C’est le cas de la Belgique, le transporteur aérien à bas prix TUI Fly Belgium entame cette semaine ses dessertes reliant Charleroi à Oran et Alger, et ce après une période de plus de deux ans sans activité en Algérie. En effet, le spécialiste belge des vols bon marché (ex-Jetairfly) assure, du 11 mai au 13 août 2022, un total de trois vols hebdomadaires en Airbus A320, Boeing 737 et Embraer 190 à partir de sa base de Charleroi-Bruxelles Sud à destination de l’aéroport d’Oran-Ahmed Ben Bella.

Initialement, les vols sont planifiés le mercredi à 15h30 pour une arrivée à 17h50, tandis que les vols retour décolleront d’Algérie à 18h40 pour un atterrissage à 22h50. Pour les mois de juillet et août 2022, ces vols interviendront les lundi, mercredi et samedi. Sur cette ligne, TUIfly Belgium se trouvera en concurrence indirecte avec la compagnie nationale Air Algérie, qui assure la liaison entre Oran et Bruxelles-Zaventem.

À compter du 12 mai 2022 et pendant toute l’année, TUI fly Belgium assurera en outre, la liaison Alger-Houari Boumediene depuis Charleroi, en proposant des vols dans un premier temps, les jeudis ( décollage à 14h30 pour atterrir à 16h30, retour à 17h25 pour se poser à 21h25) et ensuite à compter du 3 juillet les mardis, jeudis et dimanches de l’année en cours – en faisant face à la même concurrence, celle du transporteur national.

TUI Fly Belguim reprend-elle ses liaisons vers Bejaïa ?

Par ailleurs, les liaisons de TUI Fly Belgium au départ de Charleroi vers Bejaia, Constantine ainsi que Tlemcen sont présentées en direct seulement à compter du mois de novembre 2022, avec une rotation par semaine. Il convient de rappeler que cette compagnie belge bénéficie au même titre qu’Air France, Transavia, Volotea ou encore Vueling des autorisations octroyées par le gouvernement algérien, dans une stricte réciprocité vis-à-vis des vols effectués par son transporteur national.

Ces liaisons algériennes sont assurées par la même compagnie à partir de Lille en France, au même rythme en ce qui a trait à la capitale algérienne et à Oran, plus tous les jeudis à compter du 7 juillet 2022, et ce pour Constantine. En revanche, elle affiche Lille – Tlemcen à compter de novembre prochain.

Par ailleurs, la compagnie belge a décidé de suspendre jusqu’en juillet la desserte de ses deux lignes reliant Bruxelles à la Bulgarie (Bourgas et Varna), de même que celle d’Ohrid, dans le nord de la Macédoine, pour le restant de la saison estivale.