Programme de vols : Air Algérie annonce des perturbations

Suite à une alerte météo lancée par l’Office Nationale de Météorologie, plusieurs wilayas du pays ont connu une forte hausse des températures depuis hier lundi 14 mars, mais aussi des vents violents avec des soulèvements de sable même dans les régions nord du pays.

Le domaine aérien dépend particulièrement de la situation météorologique, donc au vue des perturbations météorologiques que connaissent plusieurs wilayas depuis hier, la compagnie aérienne nationale Air Algérie, annonce des perturbations dans le programme des vols nationaux et ce car la situation météorologique actuelle perturbe le trafic aérien local, selon ce qu’a déclaré Amine El Andaloussi, chargé de communication chez Air Algérie.

Air Algérie a également signalé que des perturbations seraient à enregistrer dans le programme de vols intérieurs à destination et en provenance des aéroports du sud et de l’ouest. La compagnie aérienne nationale a également indiqué que la cause de la perturbation était due aux mauvaises conditions météorologiques causées par des vents violents et des tempêtes de sable.

Entre-temps, Air Algérie a précisé que ces perturbations du programme des vols nationaux resteraient en vigueur jusqu’à ce que les conditions météorologiques s’améliorent.

Alerte météo vents violents et vents de sable

Pour cette journée du mardi 15 mars 2022, l’Office National de Météorologie (ONM) a émis une alerte de niveau orange vents violents et vents de sable, avec des vitesses allant de 70 à 80 km/h et atteignant ou dépassant parfois les 90 km/h. Cette alerte touche plusieurs wilayas du pays du nord au sud.

Les wilayas concernées par cette alerte sont : Alger, El Oued, Ouargla, Tlemcen, Ain Temouchent, Oran, Mostaganem, Chlef, Tipasa, Boumerdes, Tizi Ouzou, Bouira, Medea, Blida, Ain Djefla, Illizi, El Meniaa, Biskra, Adrar, Tissemsilt, Tmimoun, Tiaret, Relizane, Mascara, Oueld Djelal, Saida, Sidi Bel Abbes, Naama, El Bayadh, Laghouat, Djelfa, M’sila, Bordj Bou Arreridj, Relizane, Ghardaia, Touggourt, Bordj Badji Mokhtar, Tamanrasset et In Salah.