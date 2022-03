Programme de train Alger – Blida : la SNTF annonce des changements

Le trafic des trains de la région Ouest d’Alger va connaitre une perturbation au niveau des lignes reliant Alger – Blida – El Affroune, et ce, à la suite des travaux d’entretien sur cette ligne ferroviaire.

Les travaux en question auront lieu le samedi 26 mars 2022. Selon un communiqué de la société nationale des transports ferroviaires (SNTF), rendu public aujourd’hui 24 mars sur sa page Facebook officielle, les programmes de certains voyages sur la ligne ferroviaire qui relie Alger – Blida – El Affroune, subiront des changements à la suite de cette perturbation.

Les départs de certains voyages seront décalés, ça concernera majoritairement les départs à partir d’El Affroune. Selon le communiqué de La SNTF, le seul train concerné par le décalage, dont le départ est de Blida, est le train N° 1021, qui va connaitre un retard de 20 minutes et son départ sera programmé à 06h00.

Selon le même communiqué, les décalages des voyages dont le point de départ est d’El Affroune seront comme suit : le train N° 1024 connaitra un retard de 10 minutes et son départ sera à 06h25. Le train N° 1028, connaitra un retard de 20 minutes et son départ sera programmé à 07h05. Le train N° 1052, avec un décalage de 20 minutes aussi et son départ sera à partir de 14h40. Le dernier train concerné par le décalage, sera le train N° 1054, ce dernier va connaitre un retard de 15 minutes et son départ sera programmé à 15h15.

Des changements exceptionnels dans le programme

Les travaux d’entretien ont engendré des changements dans le programme du trafic ferroviaire de la région Ouest. Le même communiqué a mis en disposition une liste des trains qui s’arrêteront à Blida et d’autres qui démarreront « exceptionnellement » de Blida aussi, ce samedi 26 mars 2022. Les trains qui s’arrêteront à Blida sont les suivants : le train N° 1027, arrive à 07h14. Le train N° 1031, arrive à 08h51. Le train N° 1035 qui arrivera à 09h54. Et à la fin le train N° 1055 dont l’arrivé sera à 16h39.

Quant aux trains, dont le départ sera à partir de Blida exceptionnellement, le changement concernera les trains suivants : le train N° 1032, son départ sera à 08h16. Le train N° 1038 dont le départ est programmé à 10h16. Le train N° 1040 et il démarre à 11h50. Et à la fin le train N° 1060, le départ de ce dernier est programmé à 17h26.

Selon le communiqué de la SNTF, cette perturbation va durer un jour. Le trafic des trains de la région Ouest d’Alger reprendront leur programme habituel à partir du dimanche 27 mars 2022.