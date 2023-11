Programme de Résidence Méditerranée 2024 pour Algériens : l’IFA lance les candidatures

La résidence méditerranée, Friche la belle de Mai, est un programme dédié aux artistes du pourtour méditerranéen et concerne les artistes arts visuels, danseurs, musiciens et les écritures contemporaines. Ce programme propose à ces candidats un cadre de recherche, et de création sur mesure pour développer leurs pratiques artistiques et découvrir la scène française.

Ce programme aura lieu à la Résidence Friche la Belle de Mai, dans la ville de Marseille en France. Par ailleurs, chaque artiste bénéficie d’un espace de production adapté à son projet et bénéficiera d’un accompagnement personnalisé tout au long de la résidence.

Résidence Méditerranée Friche La Belle de Mai 2024 : ouverture des candidatures

Sur son site officiel, l’Institut français d’Algérie a annoncé l’ouverture des candidatures pour la session 2024 de la Résidence Méditerranée Friche La Belle de Mai. Et ce, jusqu’au 30 novembre 2023. En effet, ce programme s’adresse aux artistes dans le domaine des arts visuels qui pourront profiter d’une résidence de 3 mois en France. Et ce, du 15 avril jusqu’au 15 juillet 2024.

En plus d’un programme riche en ateliers et rencontres, la résidence offre aussi plusieurs avantages, à savoir : une bourse de vie mensuelle de 1140 euros, une bourse de production de 1500 euros, l’hébergement du candidat et la prise en charge des frais de visa et du voyage en aller-retour entre l’Algérie et la France.

Comment candidater ?

Pour profiter d’une expérience de trois mois de résidence à Marseille, les candidats doivent transmettre leurs dossiers de candidature par voie électronique à l’adresse suivante : pole-culturel.alger@if-algerie.com. En effet, le dossier de candidature doit inclure :

Le formulaire de candidature à télécharger par ici ;

CV du candidat ;

Une lettre de motivation avec la description de son projet ;

Les disponibilités du candidat ;

Les contacts et coordonnées ;

textes et visuels destinés à rendre compréhensibles les pratiques du candidat.

Par ailleurs, tout dossier reçu après la fermeture des candidatures ne sera pas traité. Les candidatures seront évaluées par un comité d’experts sur la base du parcours professionnel du candidat. Mais aussi, en se basant sur la qualité artistique du projet proposé.

| À LIRE AUSSI :

>> Étudier les langues en Allemagne : nouveau programme de bourses pour les Algériens

>> Programme SLP 2024: l’ambassade des USA offre une nouvelle opportunité pour les Algériens