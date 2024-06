Programme de mobilité GCUB-MOB : le Brésil offre 800 bourses d’études aux Algériens

Bonne nouvelle pour les Algériens désireux de poursuivre leurs études à l’étranger. L’ambassade du Brésil à Alger vient d’annoncer le lancement des inscriptions à la nouvelle édition du programme de mobilité du groupe de coopération internationale des universités brésiliennes, en l’occurrence GCUB-MOB.

Le programme s’adresse aux étudiants algériens désireux de poursuivre un cursus de master ou de doctorat dans l’une des 55 universités et des établissements d’enseignement supérieur de ce pays.

Étudier au Brésil : plus de 800 bourses pour des programmes de Master et de doctorat

En effet, dans un communiqué officiel, l’ambassade du Brésil à Alger informe les étudiants algériens de la possibilité de profiter de son nouveau programme et de tenter de décrocher l’une des bourses offertes par le gouvernement brésilien.

Le programme comprend plus de 800 bourses d’études de master et de doctorat, au titre de l’année 2025. Ce quota est partagé entre les pays éligibles, dont l’Algérie. Le programme de mobilité GCUB-Mob a pour objectif de contribuer au développement des étudiants de haut niveau académique. Mais aussi, à l’internalisation des établissements d’enseignement supérieur tout en renforçant la coopération des universités brésiliennes et algériennes.

Selon l’ambassade du Brésil à Alger, les candidatures sont déjà ouvertes. Et les candidats disposent d’un délai qui s’étale jusqu’au 17 juin 2024. Par ailleurs, la représentation diplomatique informe, aussi, que les conditions d’éligibilité et des détails sur ce programme de mobilité sont disponibles sur le site officiel du groupe de coopération internationale des universités brésiliennes, en l’occurrence GCUB-MOB (cliquer ici).

Les étudiants algériens font le plus souvent appel à ce genre de bourses d’études pour se donner l’opportunité de profiter d’un séjour et d’une expérience supplémentaire à l’étranger. Et ce, tout en renforçant leurs cursus universitaires, notamment en Master ou en doctorat.

