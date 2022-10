Programme de formation en anglais pour les professeurs d’université

Le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique revient sur le dossier de l’enseignement de la langue anglaise dans les universités, trois ans après qu’il ait été proposé sans une réalisation complète sur le terrain. Dans ce contexte il a été demandé aux administrateurs universitaires de tracer un programme pour former les enseignants universitaires en langue anglaise à partir de cette année universitaire 2022-2023.

Il a été démontré à travers la correspondance portant le n° 1433 émise par le Secrétaire général, du ministère de l’enseignement supérieur, le 28 septembre 2022, adressée aux responsables des symposiums régionaux, la volonté du ministre Kamel Badari de généraliser l’expérience de l’Université de M’sila, qui fait figure de pionnier dans la promotion de l’usage de la langue anglaise, qui a proposé une formation pour les professeurs en langue anglaise, en leur permettant de s’inscrire en licence, lorsque le ministre y était le directeur .

Dans ce contexte, le Ministère de l’Enseignement Supérieur a décidé d’aller de l’avant avec la mise en œuvre effective du projet de valorisation de l’anglais, qui s’inscrit dans le cadre du programme du Président de la République.

Un projet lancé en 2019 revoit le jour

Malgré l’inauguration d’un groupe de travail il y a trois ans, ses résultats sur le terrain n’étaient pas du niveau auquel le secteur aspire. En effet, ce qui a été fait c’est le renforcement des accords de jumelage et de coopération de la langue anglaise avec son introduction comme langue alternative d’enseignement à la langue française dans certaines disciplines dans un certain nombre d’universités et d’écoles supérieures seulement. Mais avec la négligence des professeurs et des chercheurs comme l’élément le plus important dans la réussite de la vulgarisation de la langue anglaise, dans les universités.

Dans la continuité des efforts que l’État déploie pour faire aboutir ce projet, la dernière instruction est venue accorder aux professeurs et chercheurs la même importance qu’aux étudiants et contribuer à développer et renforcer leurs capacités à utiliser cette langue.

Formation en langue anglaise des enseignants dès cette année universitaires 2022-2023

Le ministère a adopté une approche qui nécessite la promotion de l’utilisation de la langue anglaise dans l’éducation et la formation, qui ne peut être faisable sans la disponibilité d’une ressource humaine qualifiée, ce qui a une liaison direct avec la formation des professeurs chercheurs à un niveau leur permettant d’assurer progressivement l’enseignement dans cette langue.

A cet effet – ajoute l’instruction – que chaque institution universitaire, en fonction de ses capacités disponibles, doit, dans un premier temps, mettre en place un programme de formation de ses enseignants à la langue anglaise à partir de l’année universitaire 2022-2023, avec un objectif d’apprentissage correspondant à un niveau « B2 » ou « C1 » au moins, ceci soit par une formation au niveau des centres d’enseignement intensif des langues, soit par l’inscription à un certificat de licence selon les capacités dont dispose chaque établissement.