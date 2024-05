Programme de fidélité : Air Algérie dévoile une nouvelle offre pour ses passagers

Après l’annonce du tarif Osra qui a séduit les voyageurs en famille, Air Algérie est de retour avec une nouvelle offre permettant de récompenser ses fidèles voyageurs, qui ont pour habitude de prendre l’avion avec la compagnie aérienne nationale.

Pour rappel, le transporteur aérien a mis à disposition de ses passagers un programme de fidélité, Air Algérie Plus, qui permet de gagner des milles à chaque vol réalisé sur les lignes de la compagnie. Le voyageur a la possibilité d’échanger ses miles contre des avantages, à savoir : billet gratuit, surclassement, excédent de bagages…

Air Algérie Plus : une nouvelle offre pour juin 2024

Dans une vidéo, mise en ligne en ce jeudi 30 mai 2024, Air Algérie appelle ses fidèles passagers à profiter de sa nouvelle offre et de gagner des avantages exclusifs en s’inscrivant, seulement, au programme de fidélité de la compagnie.

En effet, Air Algérie invite ses voyageurs à s’inscrire à ce programme et de gagner jusqu’à 2000 milles. Par ailleurs, les souscripteurs à Air Algérie Plus, gagneront jusqu’à 500 miles à chaque vol effectué à bord des avions du transporteur aérien national.

Cette nouvelle offre d’Air Algérie est valable pour la période allant du 30 mai au 15 juin 2024. Et l’inscription se fait sur le site de réservation de la compagnie (cliquer ici).

Programme de fidélité – Air Algérie : quels sont ses avantages ?

En tant que nouvel adhérent, le niveau d’adhésion commence par la carte Djurdjura qui représente la carte d’accueil du programme. Plus, vous voyagez avec Air Algérie, plus vite, vous accèderez aux niveaux supérieurs et à de nouvelles cartes.

Il est possible d’utiliser les miles gagnés grâce à ce programme pour profiter d’un surclassement et bénéficier gratuitement des conforts de la classe première et affaires. Par ailleurs, Air Algérie plus donne aussi la possibilité de voyager gratuitement vers la destination de votre choix, grâce à ces miles.

Le cumul des milles permet aussi de réduire les dépenses en programmant à l’avance la prime excédent de bagages.

À LIRE AUSSI :

>> Destinations, dates, prix … Tout savoir sur la nouvelle promotion de Tassili Airlines

>> Transport de bagages : Algérie Ferries met en garde ses voyageurs