Programme de fidélité : Air Algérie dévoile 5 avantages de la carte Tahat

La compagnie aérienne nationale, Air Algérie, dévoile les avantages que procure la carte Tahat aux souscripteurs à son programme de fidélité, accessible aux voyageurs les plus fidèles et réguliers de la compagnie.

L’inscription au programme de fidélité, Air Algérie Plus, présente plusieurs avantages aux voyageurs les plus réguliers et occasionnels de la compagnie. Le cumul des milles permet d’accéder à des récompenses variées.

Qu’est-ce que la carte de fidélité Tahat ?

La carte Tahat est le plus haut niveau de fidélité du programme Air Algérie Plus. Pour y avoir accès, pas moins de 40 000 miles qualifiants sont requis, cumulés au cours de 24 mois consécutifs, pour profiter de ses nombreux avantages et récompenses.

Par ailleurs, les voyageurs réguliers de la compagnie pourront accéder à ce palier du programme de fidélité Air Algérie Plus en effectuant un total de 32 vols internationaux, par an, à bord des avions de la compagnie aérienne nationale.

Dans une nouvelle vidéo, Air Algérie a fait savoir qu’il est possible de consulter le nombre de miles cumulés sur son site de réservation.

Quels sont les avantages de la Carte Tahat ?

Pour profiter de l’un des avantages suivants, il convient juste de présenter le numéro de la carte au moment de l’achat du billet de voyage et lors de l’enregistrement :

Un bonus de 50% sur chaque vol ;

Achat de primes, notamment billets, surclassement, excédent de bagages, avec les miles primes ;

Priorité en liste d’attente à l’aéroport, enregistrement au guichet classe première et traitement prioritaire des bagages ;

Transfert de miles jusqu’à 50 000 miles par an ;

Une pièce supplémentaire de 23 kg sur toutes les destinations internationales et domestiques.

En voyageant régulièrement sur les lignes internationales d’Air Algérie, le détenteur de la carte Tahat cumulera des milles qu’il pourra échanger contre des billets de voyage gratuits. Ces milles permettent aussi de profiter du confort des classes affaires et premium tout en payant le tarif d’une classe inférieure grâce à la prime de surclassement.

Le programme de fidélité d’Air Algérie offre aussi à ses souscripteurs la possibilité de réduire les dépenses en matière de bagages et de profiter d’un extra bagage de 1 jusqu’à 9 kg sur la franchise autorisée.

