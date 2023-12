Programme de fidélité: Air Algérie annonce une surprise exceptionnelle pour ses passagers

La compagnie aérienne nationale, Air Algérie, profite de toutes les occasions pour faire profiter ses voyageurs de ses multiples offres. Après avoir annoncé des promotions pour le mois de novembre, et d’autres pour la fin d’année 2023, Air Algérie revient pour annoncer une belle surprise pour ses voyageurs.

Pour séduire davantage ses clients, la compagnie aérienne nationale a mis à disposition de ses passagers, en plus de ses nombreuses promotions, un programme de fidélité qui réserve de multiples avantages à ses souscripteurs.

Programme de fidélité : Air Algérie offre 2024 milles pour ses voyageurs

Dans une publication, mise en ligne en ce dimanche 31 décembre 2023, Air Algérie annonce une surprise exceptionnelle pour ses voyageurs inscrits à son programme de fidélité. Elle offre 2024 Milles à cette catégorie de voyageurs.

Le cumul de ces Mille permet de dénicher plusieurs avantages, notamment de voyager gratuitement et d’acheter un surplus bagage. Dans son communiqué, Air Algérie précise que ces Milles offerts s’appliquent dans le cadre des vols programmés entre le 1ᵉʳ et le 31 janvier 2024.

Rappelons, Grâce à ce programme de fidélité, les voyageurs d’Air Algérie peuvent gagner des Milles à chaque voyage effectué avec la compagnie aérienne, qu’ils pourraient échanger, par la suite, contre des primes (billets, excédents de voyage, surclassement …).

Pour pouvoir adhérer à ce programme, une première inscription gratuite, le premier niveau d’adhésion commence avec la carte Djurdjura, qui représente l’offre d’accueil. Plus le souscripteur voyage, plus il cumule des Milles et plus vite, il accède à des niveaux supérieurs. Pour les voyageurs âgés entre 2 et 18 ans, Air Algérie propose une carte de fidélité dédiée, baptisée « Fly.in ».

