Programme de bourses Erasmus+ : l’Espagne ouvre ses portes pour les Algériens

Décrocher une bourse d’études est l’un des moyens les plus utilisés par les étudiants pour perfectionner leurs cursus et augmenter leurs chances de décrocher le job de leurs rêves. Dans ce sillage, le célèbre programme Erasmus+ vient de lancer de nouvelles bourses à l’adresse des Algériens.

En effet, en collaboration avec l’université de Carthagène en Espagne, le nouveau programme Erasmus + offre aux étudiants, enseignants et personnel de l’université algérienne l’opportunité de passer cinq mois de recherche sur le territoire espagnol.

Nouveau programme de bourses Erasmus+ : les Algériens concernés

La durée de mobilité de ce programme de bourses est de cinq mois pour les étudiants, d’une semaine pour les enseignants et de quelques jours pour le personnel administratif de l’université algérienne. Ainsi, l’université polytechnique de Carthagène en Espagne offre un total de 12 postes.

Pour profiter de cette opportunité de voyager en Espagne, les personnes sont appelées à transmettre leurs candidatures avant le 10 octobre 2023. Les dossiers doivent être déposés, en version papiers, au niveau des services du Vice-rectorat des relations extérieures de leurs universités respectives.

La sélection des candidats se fera par ordre de mérite et aucun dossier ne sera retenu si son contrat pédagogique n’est pas signé par le département en question. Suite à cette première étape, les dossiers sélectionnés seront transférés à l’UPC pour effectuer la sélection finale.

Comment postuler au nouveau programme Erasmus+ ?

En ce qui concerne le dossier de candidature, les étudiants désireux de participer à ce programme sont appelés à fournir un Learning agrément, en plus d’un Curriculum Vitae et d’une lettre de motivation rédigés en langue anglaise. Deux lettres de recommandation, un diplôme de Master ou équivalent, une lettre d’acceptation et une copie du passeport sont également exigés dans le dossier de candidature.

Quant au dossier des enseignants et autre personnel administratif, les documents composant le dossier de candidature sont disponibles sur le site d’Erasmus+.

