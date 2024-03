Programme de bourses AFRIKA KOMMT! – Allemagne : nouvelle opportunité pour les Algériens

L’ambassade d’Allemagne en Algérie vient de dévoiler un nouveau programme de bourses dédié aux professionnels algériens intéressés par une expérience dans les entreprises allemandes. Ce nouveau programme donne l’opportunité de renforcer leurs compétences et développer leur expertise grâce à ce séjour.

Le programme AFRIKA KOMMT! offre, aux boursiers, un séjour d’un an en Allemagne, pendant lequel ces candidats vont travailler activement dans les entreprises allemandes, partenaires de ce programme, où ils seront formés et encadrés.

Programme de bourses AFRIKA KOMMT! : les Algériens concernés

Le programme commencera par des cours intenses d’intégration culturelle et d’initiation à la langue allemande. Et ce, dans le but de préparer les boursiers à leur séjour en Allemagne. Le programme comprend également trois modules de formation dans le domaine de gestion, au cours desquels ils approfondissent leurs connaissances dans les pratiques modernes de gestion d’entreprise.

Une opportunité à ne pas manquer pour les professionnels algériens qui souhaitent acquérir de nouvelles compétences et de perfectionner leur carrière avec huit mois de travail des entreprises allemandes. Par ailleurs, pour pouvoir être sélectionné parmi les lauréats de ce programme, il convient d’envoyer sa candidature avant le 24 mars 2024 (cliquer ici). Les candidats sont appelés aussi à respecter les exigences suivantes :

Être âgé de moins de 35 ans ;

Avoir un diplôme universitaire dans un domaine pertinent ;

Avoir une expérience professionnelle de deux à cinq ans ;

Avoir d’excellentes connaissances en anglais, la maitrise de l’allemand sera un atout.

En ce qui concerne les autres avantages de ce programme, ce dernier prend en charge les frais de visa et de voyage en aller-retour entre l’Algérie et l’Allemagne. De plus, les boursiers bénéficieront d’une allocation mensuelle de 900 euros et d’un salaire, pendant le stage, de 1 200 euros.

À LIRE AUSSI :

>> France Excellence 2024 : l’IFA offre des bourses d’études pour les doctorants algériens

>> Entrée express : l’ambassade du Canada en Algérie fait une nouvelle annonce