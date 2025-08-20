Programme Chevening 2026/2027 : master financé au Royaume-Uni pour les étudiants algériens

Bonne nouvelle pour les étudiants algériens ! Le Royaume-Uni lance la nouvelle édition de son prestigieux programme de bourses Chevening pour l’année 2026/2027. Les candidatures sont désormais ouvertes.

Financé par le Foreign, Commonwealth and Development Office et des organisations partenaires, le programme Chevening offre aux futurs leaders talentueux la possibilité d’étudier au Royaume-Uni.

Plus qu’une simple bourse d’études, c’est l’opportunité de créer des liens durables avec ce pays. Ce programme finance intégralement un master et permet à la prochaine génération de leaders, d’influenceurs et de décideurs de construire une relation qui les accompagnera tout au long de leur carrière.

Qui est éligible aux bourses Chevening 2026/2027 ?

Les bourses Chevening sont destinées aux personnes au potentiel exceptionnel et au parcours universitaire remarquable. La bourse couvre l’intégralité des frais d’un master dans n’importe quelle université britannique, tout en offrant une immersion complète dans la vie universitaire, professionnelle et culturelle au Royaume-Uni.

Pour être éligible, les candidats doivent :

Avoir la nationalité d’un pays éligible, les Algériens sont concernés ;

S’engager à retourner dans son pays d’origine pour au moins deux ans à la fin du programme ;

Posséder au moins 2 800 heures d’expérience professionnelle, l’équivalent de deux ans de travail à temps plein;

Être titulaire d'un diplôme d'un premier cycle permettant de s'inscrire à un programme de master au Royaume-Uni ;

Avoir postulé à au moins trois programmes britanniques éligibles.

Comment candidater aux bourses Chevening pour étudier au Royaume-Uni ?

Les bourses Chevening couvrent :

Les frais de scolarité ;

Une allocation mensuelle ;

Les frais de voyage vers et depuis le Royaume-Uni ;

Une indemnité de départ et de retour ;

Les frais de demande de visa ;

Une bourse de voyage pour assister aux événements Chevening dans le pays.

Les candidats peuvent déposer leurs candidatures sur le site du programme (cliquer ici). Une fois la candidature envoyée, elle sera évaluée selon les critères d’éligibilité des bourses Chevening. Les candidatures jugées admissibles seront ensuite étudiées par des comités de lecture indépendants, créant une liste de présélection des candidatures. Les personnes présélectionnées seront appelées à se présenter à un entretien à l’ambassade du Royaume-Uni en Algérie.

Tous les candidats passeront par un processus de sélection rigoureux. Les candidatures les plus solides sont ensuite choisies par l’ambassade britannique en Algérie. Les étudiants algériens intéressés par ce programme sont appelés à soumettre leurs candidatures avant le 7 octobre 2025.

