Programme, bagages, tarifs… Tout savoir sur le train Algérie – Tunisie

La ligne ferroviaire reliant l’Algérie et la Tunisie a été rétablie après plus de 30 ans d’interruption. Le ministre des Transports, Mohamed El Habib Zehana, a donné, samedi, le coup d’envoi officiel de la remise en service de ce train au départ de la gare ferroviaire internationale de Souk Ahras.

Le train qui desservira une ligne de 357 kilomètres, est composé de deux wagons de première classe et deux autres de la classe économique. Ce qui va permettre le transport d’environ 300 passagers par voyage. Le train comprendra également un wagon pour un service de restauration à bord et un autre pour le transport de bagages.

Annaba – Tunis en train : programme et tarifs

Pour relier les deux pays voisins, la Société Nationale des Transports Ferroviaires (SNTF) prévoit de desservir cette ligne à raison de trois voyages par semaine. Et ce, au rythme d’un voyage tous les deux jours depuis l’Algérie. Par ailleurs, les départs depuis la gare d’Annaba sont programmés pour tous les dimanches, mardis et jeudis à 9 h 00 pour arriver en Tunisie à 18 h 27.

De plus, ce service sera assuré depuis Annaba en passant par Souk Ahras, Ghar Edima, Jendouba et Bizerte, pour arriver à Tunis. La SNTF prévoit de réajuster le nombre de trajets entre l’Algérie et la Tunisie, en fonction de la demande des passagers.

Pour ceux qui se posent la question sur les tarifs appliqués au départ d’Algérie. Les billets de voyage sont commercialisés comme suivent :

Première classe : 1900 DZD ;

1900 DZD ; Deuxième classe : 1640 DZD ;

1640 DZD ; Aller-retour en première classe : 3485 DZD ;

3485 DZD ; Aller-retour en deuxième classe : 3040 DZD.

Par ailleurs, le transport par train est gratuit pour les enfants âgés de moins de quatre ans. Et une réduction de 50 % est offerte pour les passagers âgés entre 4 et 12 ans.

Procédures de transit et limite de bagages autorisée

Les billets de ce voyage seront disponibles à la vente au niveau des gares d’Alger, d’Oran et de Constantine. Par ailleurs, les procédures de transit seront effectuées au niveau de la gare internationale de Souk Ehras et Ghar Edima en Tunisie.

En effet, les voyageurs de ce train seront soumis aux mêmes procédures appliquées au niveau des postes frontaliers. Ils seront dans l’obligation de quitter leur train à Souk Ahrass. Et ce, pour effectuer les procédures de contrôles des bagages et de vérification des passeports.

Les passagers sont autorisés à transporter jusqu’à 30 kg de bagages par personne et par trajet, à l’intérieur du train. En revanche, dans le cas d’excédent, le passager doit enregistrer son bagage dans une gare, celui-ci sera transporté dans le wagon dédié aux bagages, en contrepartie de régler la somme de 3000 dinars algériens. Et ce, avec un supplément allant de 2010 jusqu’à 1680 dinars algériens, en fonction de l’excédent de bagages. Dans ce cas, la limite à ne pas dépasser est de 80 kg.

