Programme Artists Contacts 2024 – Allemagne : nouvelle opportunité pour les Algériens

L’ambassade d’Allemagne à Alger a publié un nouveau programme permettant à des artistes internationaux de profiter d’une opportunité de séjour en Allemagne. Le programme « Artists Contacts » offre un accompagnement et une opportunité d’échange et de réseautage dans plusieurs domaines.

Dans une publication mise en ligne sur sa page officielle, la représentation diplomatique de l’Allemagne en Algérie indique que le dernier délai pour candidater à ce nouveau programme est fixé pour le 31 janvier 2024 pour les projets qui débutent en juin 2024. Et pour le 15 aout pour les projets prévus pour le mois de janvier 2025.

Programme Artists Contacts 2024 en Allemagne : les artistes algériens concernés

Le programme Artists Contacts soutient la coopération internationale entre des acteurs et offre un soutien précieux pour les candidats participant à ce programme. Plusieurs domaines d’activité sont concernés, à savoir : l’architecture, les arts visuels contemporains, la photographie, les arts médiatiques et le design.

Les candidats participant à ce programme auront la possibilité d’établir un réseau international et de faire progresser leurs projets et leurs créations en Allemagne. En plus des avantages liés à un programme riche en activités, Artists Contact accorde des contributions financières. Notamment : la prise en charge des frais de voyage et de transport, l’hébergement, une allocation journalière, couverture des frais de déplacement à l’international dans le cadre de ce programme…

Qui peut participer à ce programme ?

Les artistes algériens sont concernés à ce programme. Par ailleurs, les designers, photographes, enseignants en arts, architectes… peuvent aussi prendre part à ce programme. Ce dernier exige d’avoir la volonté de réaliser un projet dans un pays en développement.

Par ailleurs, pour participer à ce programme, il convient d’envoyer son dossier de candidature dans avant les délais. Et ce, via le site officiel (cliquer ici) du programme Artists Connects .

