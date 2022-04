Programme artistique Ramadan 2022 : Baâziz en concert à Alger

Le musicien, compositeur et interprète Baâziz remontera pour la seconde fois pour ce mois de Ramadan 2022 sur les planches du Théâtre National Algérien, Mahieddine Bachtarzi (TNA), pour le plus grand bonheur de son public. En effet après avoir enchanté le public algérois, le jeudi passé, Baaziz donne rendez-vous à son public, demain, mercredi 20 mars 2022 au TNA à partir de 21h30, avec son spectacle « Chaabi et je m’en fous ».

Après deux années de suite ou le mois de Ramadan a été marqué par une absence de l’activité culturelle, le Théâtre National Algérien (TNA) renoue avec ses activités. C’est dans le cadre de son programme d’animation du mois de Ramadan 2022, que le TNA a invité l’artiste Baaziz, pour une seconde scène, en ce mois sacré.

Une seconde date pour Baâziz durant ce Ramadan au TNA

L’artiste sera certainement accompagné d’un orchestre de sept musiciens, comme pour son spectacle de la semaine dernière.

Parmi les chansons entonnées par Baâziz le jeudi 14 passé, et reprises en chœurs par le public, « Win kountou ki kounna », un de ses titres récent, tiré de son album, à l’intitulé éponyme, « Kifach hilti », « Kane mâakoum djet », « Enfant d’Algérie », « Ah ya Zakia », « Ya baba lahnin », « Roméo et Juliette », « Bladi ya bladi », « Je m’en fous » et « Ma tebkich ya benti ».

Baâziz, Abdelaziz Bakhti de son vrai nom, commence sa carrière en 1989 , revient « interroger la société » après avoir sorti sept albums dont « 10 ans de Chaâbi Rock’n bled », « Dorénavant » ou encore « Life in Algeria ».

Le prix des tickets est de 1000 da.