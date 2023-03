Programme André Mandouze : la France offre plusieurs bourses pour les chercheurs algériens

L’institut français d’Algérie annonce le lancement des candidatures pour la 3e édition de son programme « André MANDOUZE ». Et offre Ainsi plusieurs bourses pour les chercheurs algériens désireux de travailler sur des fonds d’archives en France, mais aussi dans le recueil des témoignages sur l’époque de la colonisation, la guerre d’Algérie et l’Indépendance.

Ce programme de bourse offre, aux chercheurs algériens, la possibilité d’intégrer une équipe de recherche française, qui relève d’un établissement d’enseignement supérieur ou organisme de recherche. Et ce pour une durée de un à deux mois.

Le programme « André MANDOUZE » concerne plusieurs spécialités en sciences humaines et sociales. Dont, l’Histoire, la géographie. Mais aussi architecture, urbanisme et patrimoine, économie, sociologie, anthropologie, ethnologie, littérature, psychologie et enfin droit et sciences politiques.

Programme André Mandouze : les avantages pour les chercheurs algériens

Les chercheurs algériens, lauréats de ce programme de bourse, bénéficieront de nombreux avantages au cours des deux mois de ces bourses. Parmi ces derniers, la gratuité des visas et des frais consulaires, la prise en charge du voyage en aller-retour entre l’Algérie et la France.

Ainsi qu’une couverture assurance maladie et responsabilité civile durant le séjour du candidat en France. Le lauréat de ce programme bénéficiera également d’une allocation mensuelle de 1704 euros pour la bourse du niveau 1, et 2055 euros par mois pour la bourse de niveau 2.

Programme André Mandouze : les modalités d’inscription

Le programme André MANDOUZE offre la possibilité de profiter de deux catégories de bourses. À savoir, la bourse de niveau 1 pour les doctorants non inscrits en France. Et la bourse de niveau 2 pour les chercheurs qui ont déjà obtenu leurs thèses depuis plus de cinq ans.

Pour participer à ce programme, les chercheurs algériens sont tenus d’envoyer leurs candidatures par voie électronique. Notamment à l’adresse suivante : andremandouze.alger-amba@diplomatie.gouv.fr. Et ce, avant le 23 avril 2023 à minuit.

Le dossier de candidature doit inclure :

Un curriculum Vitae qui ne dépasse pas deux pages ;

Le formulaire d’inscription à télécharger par ici ;

Une description du projet de recherche du candidat ;

Une lettre du laboratoire d’accueil qui prouve la possibilité d’accueillir le lauréat durant son séjour en France ;

Une lettre de soutien du directeur de thèse est également exigé pour les doctorants algériens.

La sélection des lauréats du programme André Mandouze se fera par un jury d’expert composé. Les chercheurs algériens retenus seront informés individuellement du résultat de l’arbitrage final qui aura le lieu en mai 2023. Ces Lauréats devront consommer leurs bourses avant le 31 décembre 2023. En revanche, à l’issue de ce programme, ces candidats devront présenter un retour d’expérience via une communication orale ou par le biais ‘un rapport écrit.

