Programme André Mandouze 2024 : la France offre des bourses pour les chercheurs algériens

L’Institut français d’Algérie lance la 4ᵉ édition du programme de bourses André Mandouze. Pour l’année 2024, l’IFA attribue ces bourses pour les chercheurs algériens, qui souhaitent travailler sur des fonds d’archives en France, des recueils de témoignages ou des questions mémorielles relatives à la colonisation, à l’Indépendance et à la décolonisation.

L’appel à candidatures est ouvert jusqu’au 30 avril 2024 à minuit. Par ailleurs, le programme André Mandouze offre deux catégories de bourses, à savoir :

Bourses de niveau 1, dédiées pour les doctorants et les post-doctorants qui ont soutenu leurs thèses, il y a moins de cinq ans ;

Bourses de niveau 2, pour les chercheurs algériens ayant obtenu une thèse, il y a plus de cinq ans.

Programme de bourses André Mandouze : modalités de l’appel à candidatures

Plusieurs domaines sont concernés par cet appel à candidatures, notamment : Histoire, Géographie, Architecture, urbanisme, patrimoine, économie, sociologie, anthropologie, ethnologie, littérature, psychologie et enfin le droit et sciences politiques.

Par ailleurs, pour pouvoir profiter de ce programme de bourses, les candidats éligibles sont appelés à transmettre leurs candidatures, par voie électronique, à l’adresse suivante : andremandouze.alger-amba@diplomatie.gouv.fr. Et ce, avant la date limite. Le dossier de candidature doit être complet et inclure :

Le curriculum vitae de deux pages maximum ;

Le formulaire d’inscription à télécharger par ici ;

Une description du projet de recherche ;

Une lettre du laboratoire d’accueil en France ;

Pour les doctorants, une lettre du directeur de la thèse est exigée ;

Une copie du diplôme de doctorat ou d’un certificat de scolarité.

Quels sont les avantages liés à ce programme ?

Le programme de bourses André Mandouze offre une multitude d’avantages, au profit des chercheurs algériens. En effet, cette bourse prend en charge les frais du visa et du voyage, en aller-retour entre l’Algérie et la France. De plus, le programme inclut également une couverture de l’assurance-maladie et responsabilité civile.

Les boursiers de niveau 1 bénéficieront d’une allocation mensuelle de 1704 euros, tandis que les boursiers de niveau 2 profiteront de 2055 euros, comme une allocation offerte chaque mois, dans le cadre de ce programme.

