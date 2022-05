Programme Algérie Ferries Été 2022 : 3 nouvelles lignes avec Marseille

Le nouveau programme de traversées maritimes a été dévoilé dans un communiqué publié le jeudi 19 mai par le ministère des transports. Grâce à ce nouveau programme de l’été 2022, une augmentation du nombre de traversées est prévue, passant de deux à sept traversées par semaine.

Par conséquent, le transporteur maritime national des voyageurs, Algérie ferries, vient d’annoncer son nouveau programme pour la saison estivale 2022. En effet, le nouveau programme d’Algérie ferries est rendu public aujourd’hui, le 22 mai 2022, et concerne les lignes Oran – Marseille, Bejaïa – Marseille et Skikda – Marseille .

Programme d’Algérie ferries pour juin 2022

Pour sa ligne reliant entre Oran et Marseille, le nouveau programme s’étale sur les mois de juin, juillet, août et septembre 2022. Ainsi, concernant le mois de juin 2022, la compagnie nationale prévoit, dans le sens Marseille – Oran, de nouvelles liaisons les 7, 14, 21, 26 juin 2022 à 17h00 avec une arrivée le lendemain vers 18h00.

Dans le sens Oran – Marseille, les dessertes sont prévues pour le 5, 12, 19, 26 juin de l’année en cours à 12h00, pour une arrivée le lendemain à 14h00. Pour cette ligne, les voyages se font à bord du Tassili II et du navire El Djazair II.

Concernant les liaisons Skikda – Marseille, Algérie ferries a prévu ses dessertes pour le 2, 10, 21, 30 juin 2022 à 12h00, les arrivées se dérouleront les lendemains vers 8h00 du matin au port de Skikda. Dans le sens inverse, les voyages se feront le 4, 12, 23 juin 2022 vers 12h00 pour une arrivée le lendemain à 10h00.

Pour le premier mois de la saison estivale, Algérie ferries a programmé uniquement deux dessertes dans le sens Marseille-Béjaïa, à savoir le 16 et le 28 juin 2022 et deux autres le 18 et le 29 du même mois au départ de Béjaïa et à destination de Marseille.

Programme d’Algérie ferries pour juillet 2022

Par ailleurs, Algérie ferries a consacré les dessertes du 5, 13, 19 et 26 juillet 2022 pour des voyages au départ de Marseille vers Oran et celles du 1, 11, 15, 22 et 29 juillets 2022 pour des traversées à partir d’Oran vers Marseille. Les arrivées sont prévues pour le lendemain à bord des navires du Tassili II et El Djazair II.

En revanche, les dessertes prévues pour le 7, 14, 21, 28 juillets 2022 concernent la ligne Marseille- Oran. Inversement, celles-ci sont programmées pour le 3, 12, 15, 22, 31 du même mois.

Sa ligne qui relie Béjaïa et Marseille est, elle aussi, concernée pour le nouveau programme d’Algérie ferries. À ce titre, le transporteur national a planifié pour les jours du 8, 12, 19 et 26 juillet 2022 des voyages au départ de Marseille vers Béjaïa. Ceux qui concernent le sens inverse sont prévus pour le 6, 13, 20 et 27 juillet 2022.

Le programme d’Algérie ferries pour Août 2022

Tout le monde sait que le mois d’Août est la période favorite des voyageurs algériens pour passer leurs vacances sur le territoire national. Pour répondre à une forte demande enregistré pour ce mois, Algérie ferries a établit son programme comme suit :

Marseille – Bejaïa: 2, 9, 16, 23 et 30 Août 2022 : départ à 12h00, arrivée le lendemain à 8h00;

Béjaïa – Marseille: 3, 10, 17, 24 et 31 Août 2022 : départ à 12h00, arrivée le lendemain à 8h00;

Marseille – Skikda: 4, 11, 18 et 25 Août 2022 : départ à 12h00, arrivée le lendemain à 8h00;

Skikda – Marseille: 7, 12, 19 et 26 Août 2022 : départ à 12h00, arrivée le lendemain à 8h00;

Marseille – Oran : 2, 9, 16, 23 et 31 Août 2022 : départ à 17h00, l’arrivée le lendemain à 18h00;

Oran – Marseille: 5, 12, 19 et 25 Août 2022 : départ vers 12h00, arrivée le lendemain vers 14h00.

Programme d’Algérie ferries pour septembre 2022

Pour ceux qui ne pourront pas voyager durant le mois d’Août 2022 ou souhaitent simplement repousser leurs séjours en Algérie, la compagnie nationale du transport des voyageurs a programmé ses dessertes ainsi :