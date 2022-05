Programme Air Algérie été 2022 : à quand l’ouverture des ventes ?

Tant que la commercialisation du reste du nouveau programme d’Air Algérie n’est pas encore prononcée, les tensions du côté de la diaspora ne se calmeront jamais. En effet, depuis l’annonce de l’ouverture des ventes à destination de Montréal et Francfort, en date du 26 mai 2022, le silence d’Air Algérie persiste.

Cependant, aujourd’hui 30 mai 2022, Abdelouahab Yagoubi, le député de la diaspora algérienne en France; a décidé de rompre ce silence. « Enfin l’ouverture de la vente des billets du nouveau programme de vols (à partir de juin). » lit-on sur le communiqué du parlementaire publié sur sa page Facebook officielle.

Il convient de préciser que le transporteur aérien national n’a toujours pas annoncé officiellement la bonne nouvelle tant attendue. Cependant, celle-ci a précisé dans sa précédente publication que « Concernant les autres destinations, nous vous communiquerons prochainement les dates d’ouverture des ventes. ». Ce qui laisse l’espoir aux ressortissants algériens de patienter un peu plus.

Dans le même sillage, Abdelouahab Yagoubi a profité de son communiqué pour lancer un appel concernant l’amélioration des prestations du secteur du transport des passagers; y compris celles concernant les problèmes de réservations. Le même responsable ne s’est pas arrêté à ce niveau. En effet, il continue en apportant quelques suggestions permettant de remédier à la forte demande de la diaspora et ce par « ajouter d’autres vols vers les aéroports de Metz, Mulhouse et Bordeaux. ». Par ailleurs, Yagoubi propose d’ajouter » des lignes internationales vers et depuis les aéroports de Batna, Biskra et El-Oued ».

Faut-il s’attendre à une révision des prix plus importante ?

D’un autre côté, le député de la diaspora insiste sur l’importance de ne pas se fier au « monopole des services et des offres commerciales pour les entreprises de transport publiques et privées. ». Mais aussi de faire décoller l’espace aérien national aux différentes règles économiques régissant le marché et la concurrence aérienne; et ce pour pouvoir réduire encore plus les prix des billets.

Dans la même optique, précédemment, le porte-parole de la compagnie aérienne nationale a évoqué une prochaine baisse des prix. “Il y aura une révision des prix suite à l’augmentation des vols” dit-il lors de son intervention au Echorouk Tv, le 23 mai 2022.

Par ailleurs, lors du lancement des ventes des billets sur les lignes vers Montréal au Canada et à destination de Francfort; les voyageurs algériens ont directement eu une réponse à cette question des prix. En effet, les vols à destination de Montréal sont commercialisés au prix de 1211.05 dollars pour la saison estivale. Les liaisons reliant Oran à Francfort sont quant à elles affichées au tarif de 779.09 euros.