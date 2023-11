Programme AADL 3 de 2024 : quelles seront les wilayas concernées ?

Le ministre du Logement et de l’Urbanisme, Mohamed Tarek Belaribi, a révélé aujourd’hui à Béni Abbès les dernières informations concernant le programme de logements AADL 3. En effet, au cours de sa visite de contrôle dans la wilaya de Béni Abbès, Belaribi a souligné que toutes les wilayas du pays participeront au programme AADL 3.

Il est à noter, que le ministre a déjà affirmé lundi passé, que le lancement de la souscription pour les logements AADL 3 aura lieu avant la fin du premier semestre de 2024, et ce, sans formalités excessives.

De plus, lors d’une conférence de presse tenue dans la wilaya de Béchar, le Ministre a fait des déclarations importantes concernant le projet AADL 3. Et il a révélé qu’un groupe de travail au sein du ministère était activement impliqué dans les préparatifs du lancement de ce projet. Leur mission principale est de mettre à jour les procédures d’exécution du programme.

La digitalisation complète du processus d’inscription

En outre, une des spécificités du programme AADL 3 réside dans la digitalisation complète du processus d’inscription. Donc, Belaribi a souligné que les inscriptions se feront uniquement de manière électronique, sans aucun document physique à soumettre. Cette avancée majeure permettra de simplifier les démarches pour les souscripteurs.

En effet, pour s’inscrire au programme AADL 3, les candidats devront fournir leur numéro d’identification national ainsi que leur numéro de sécurité sociale, et l’utilisation de ces informations servira pour vérifier l’éligibilité des souscripteurs. Cette nouvelle méthode permettra de garantir un processus d’inscription plus efficace et transparent.

Pour conclure, grâce à la digitalisation du processus d’inscription, les candidats n’auront plus besoin de se déplacer pour déposer des documents physiques. Ils pourront simplement fournir leurs informations personnelles en ligne. Cela permettra de gagner du temps et de simplifier les démarches administratives.