Profitez d’un son de haute qualité et d’un design unique avec le nouveau Mibro Earbuds4 sans fil

Les écouteurs uniques Mibro Earbuds4 seront disponibles sur AliExpress le 10 mai. Ce sont les derniers écouteurs d’entrée de gamme avec un large éventail de caractéristiques et de fonctions. Les Mibro Earbuds4 sont au prix de 33,98 $ (prix régulier) mais pour une durée limitée (du 10 mai à 0 h 00 PST au 14 mai à 0 h 00 PST), ils sont au prix de 16,99 $ sur AliExpress.

Les écouteurs Mibro Earbuds4 sont disponibles en quatre couleurs différentes : noir, blanc, rose et violet, vous permettant de choisir les écouteurs qui correspondent le mieux à votre personnalité. Ils sont petits et portables, ce qui les rend faciles à transporter dans votre poche ou votre sac.

L’une des principales caractéristiques des Mibro Earbuds4 est leur conception semi-intra-auriculaire, qui évite les maux d’oreille. Vous pouvez porter ces écouteurs pendant longtemps sans aucune gêne. De plus, les écouteurs offrent une qualité sonore supérieure grâce à son pilote à membrane hybride à anneau de cuivre haute définition et son pilote à membrane de 13 mm de diamètre.

Les Mibro Earbuds4 sont alimentés par la dernière puce Bluetooth 5.3 qui offre un délai de transmission nul, une consommation d’énergie réduite, une durée de vie de la batterie plus longue et des performances anti-interférences supérieures. Les écouteurs ont également un indice de résistance à l’eau IPX4, ce qui leur permet de résister à l’eau au quotidien.

Avec Mibro Earbuds4, vous pouvez profiter jusqu’à 30 heures d’autonomie de la batterie avec le boîtier de charge. Le boîtier dispose d’une batterie de 220 mAh qui peut recharger complètement les écouteurs jusqu’à 4,4 fois. De plus, les écouteurs disposent d’un système de gestion de charge intelligent qui protège contre les surcharges, les surtensions, les courts-circuits et la régulation de tension.

Les écouteurs Mibro Earbuds4 sont idéaux pour un large éventail de scénarios tels que le sport, la télévision, le travail, l’école et les loisirs. Les écouteurs offrent également un design ergonomique qui assure la stabilité lors de l’utilisation. De plus, les écouteurs disposent d’une fonction d’appairage automatique qui vous permet de vous connecter rapidement et facilement à votre appareil.

Pour utiliser les écouteurs, appuyez simplement deux fois dessus pour lire ou mettre en pause la musique, maintenez enfoncé pendant cinq secondes pour activer l’assistant vocal, ou appuyez rapidement trois fois sur l’écouteur gauche ou droit pour passer à la chanson précédente ou suivante. Vous pouvez également diminuer ou augmenter le volume d’un simple appui, répondre ou mettre fin à un appel d’un double appui ou rejeter un appel d’un appui long.

Les écouteurs Mibro Earbuds4 seront disponibles en mai sur AliExpress pour un rabais supplémentaire de 1 $ avec le code promotionnel « MIBROMAY », ce qui en fait 16,99 $. Profitez d’un ajustement sans souci, d’un son exceptionnel et de couleurs uniques avec les Mibro Earbuds4.

Mibro est la marque Lightlife Technology de Zhenshi Technology investie par Xiaomi et Longcheer Group, et est l’un des principaux membres du réseau écologique Xiaomi. Engagé à connecter la liberté à la technologie et à faciliter la vie des gens, Mibro s’engage à fournir des produits abordables, de haute qualité et de haute technologie qui aident les utilisateurs à mener une vie saine, optimiste et élégante.

Pour plus d’informations sur Mibro Earbuds4 et d’autres produits Mibro, veuillez visiter la boutique officielle Mibro sur Aliexpress.