Profitez des offres alléchantes de LG pour célébrer l’Aïd el-Adha et gagnez des points de fidélité

À l’occasion de l’Aïd el-Adha 2023, le leader sud-coréen LG annonce des promotions exceptionnelles et exclusives sur l’ensemble de ses produits. Que vous recherchiez une nouvelle télévision, un lave-vaisselle performant, une machine à laver efficace, un réfrigérateur moderne, un produit audio de qualité ou même un climatiseur pour affronter l’été, LG vous réserve des offres à ne pas manquer.

En effet, le géant LG a lancé de nouvelles offres promotionnelles sur tous ses produits audios et électroménagers pour célébrer l’Aïd el-Adha avec vous. Ses offres exclusives sont valables du 3 au 24 juin 2023, et proposent des remises allant jusqu’à 50 000 DA.

Mais ce n’est pas tout ! En plus des remises, LG récompense également la fidélité de ses clients en offrant des points de fidélité supplémentaires lors de chaque achat effectué pendant la période de la promotion. Cela signifie que vous pourrez bénéficier de récompenses supplémentaires pour vos prochains achats, rendant cette offre encore plus avantageuse.

Ne manquez pas cette occasion de vous équiper avec les produits de haute qualité de LG tout en profitant d’offres exceptionnelles. Dans cet article, nous vous présentons les détails de cette offre ainsi que les produits LG concernés. Préparez-vous à célébrer l’Aïd el-Adha en beauté grâce à LG !

Offres spéciales LG sur les TV et les produits audio : Vivez une expérience audiovisuelle immersive !

LG Algérie propose des réductions exceptionnelles sur plusieurs modèles de ses téléviseurs. Par exemple, le téléviseur LG OLED 65″ est désormais disponible au prix de 399 900 DA au lieu de 449 900 DA. De son côté, le modèle LG NanoCell 75″ est proposé au prix attractif de 339 900 DA au lieu de 369 900 DA.

Si vous recherchez une taille d’écran légèrement plus petite, le téléviseur LG NanoCell 65″ est offert à 189 900 DA au lieu de 199 900 DA, alors que le modèle LG NanoCell 55″ est proposé à 144 900 DA au lieu de 149 900 DA.

Les offres promotionnelles de LG comptent également deux autres modèles de téléviseurs, la TV UHD 65″ dont le prix passe de 174 900 DA à 164 900 DA. Ainsi que le modèle NanoCell 50″ que LG vous propose au prix de 112 900 DA au lieu de 118 900 DA.

En outre, les promotions de LG à l’occasion de l’Aïd vous proposent deux packs ! Le premier pack compte un téléviseur LG NanoCell 50″ ainsi qu’un système audio omnidirectionnel LG XBOOM RP4 au prix exceptionnel de 153 800 DA au lieu de 173 800 DA. Le second pack comprend une télévision LG NanoCell 50″ et une barre de son LG S65Q au prix attractif de 153 800 DA au lieu de 168 800 DA.

Avec ces réductions alléchantes, LG vous offre l’opportunité d’acquérir des téléviseurs de haute qualité à des prix abordables, vous permettant ainsi de plonger dans une expérience de visionnage unique. Et pour vivre cette immersion pleinement, l’offre promotionnelle de LG propose le système audio omnidirectionnel LG XBOOM RP4 au prix de 48 900 DA au lieu de 54 900 DA. De plus, le prix de barre de son LG S65Q passe de 49 900 DA à 44 900 DA, tandis que celui de barre de son LG S75 Q passe de 68 900 DA à 62 900 DA.

Avec les réfrigérateurs LG, gardez vos moutons de l’Aïd el-Adha bien au frais !

La célébration de l’Aïd el-Adha est une période spéciale marquée par le sacrifice du mouton. Lors de cette occasion joyeuse, il est essentiel de préserver la fraîcheur et la qualité de la viande pour en profiter pleinement en famille et avec vos proches. C’est là que les réfrigérateurs LG entrent en jeu. Leur technologie de pointe et leurs fonctionnalités avancées vous permettent de conserver votre mouton de l’Aïd dans des conditions optimales : fraîcheur, saveur et durabilité.

Grâce aux promotions exceptionnelles de LG, vous pouvez acquérir le modèle de réfrigérateur GN-C71SGGL au prix de 219 900 DA au lieu de 229 900 DA. Mais aussi, de vous offrir le modèle GN-F71HLHL au prix de 206 900 DA au lieu de 214 900 DA, ou encore le modèle GN-C71HLCL au prix de 194 900 DA au lieu de 204 900 DA.

De plus, les offres à l’occasion de l’Aïd comptent deux autres modèles de réfrigérateurs LG. Il s’agit du réfrigérateur GL-C502HLCL dont le prix passe de 179 900 DA à 164 900 DA, ainsi que du modèle GC-B257SLWL dont le prix passe de 289 900 DA à 276 900 DA.

Par ailleurs, il faut également noter que les promotions exclusives de LG vous propose le lave-vaisselle DBC42STS au prix attrayant de 169 900 DA au lieu de 179 900 DA. Célébrez l’Aïd el-Adha en profitant de moments familiaux exceptionnels sans vous soucier de votre vaisselle !

LG Algérie : Offres spéciales sur les lave-linge et les climatiseurs pour un confort absolu !

Pour vous accompagner durant l’Aïd el-Adh et vous offrir un confort absolu, le leader sud-coréen LG ne néglige aucun détail ! Que ce soit pour prendre soin de votre linge ou pour maintenir la fraîche dans votre foyer, LG vous propose des offres spéciales sur ses machines à laver et ses climatiseurs.

Avec les offres de LG, il est désormais possible d’acheter le lave-linge FOL9DGP2G 15/8 Kg au prix de 131 900 DA au lieu de 139 900 DA. Mais aussi, d’acquérir le modèle de machine à laver LG FOL9DYP25 15 KG au prix de 120 900 DA au lieu de 128 900 DA.

Maintenant que vous êtes assuré de bénéficier de prix avantageux sur les lave-linge LG, passons à un autre aspect essentiel de votre confort pendant les festivités de l’Aïd el-Adha, notamment durant l’été, à savoir la climatisation. LG vous propose des offres spéciales sur sa gamme de climatiseurs de pointe pour vous permettre de profiter d’un confort optimal tout en réalisant des économies sur vos factures.

En effet, le climatiseur LG WIN 12ALG 12 000 BTU est offert au prix de 95 900 DA au lieu de 99 900 DA. De son côté, le prix du modèle WIN 18 ALG 18000 BTU passe de 152 900 DA à 146 900 DA, tandis que le prix du modèle WIN 22 ALG 24 000 BTU passe de 191 900 DA à 184 900 DA.

Gagnez des points de fidélité avec LG pour chacun de vos achats !

LG ne se contente pas de vous offrir des promotions exceptionnelles et exclusives sur ses produits. La marque souhaite également récompenser votre fidélité en vous proposant un avantage supplémentaire : des points de fidélité.

En d’autres termes, chaque achat que vous effectuez pendant la période de validité de ces offres, qui s’étend du 3 au 24 juin 2023, vous rapproche davantage de récompenses exclusives. Chez LG, votre satisfaction et votre fidélité sont valorisées, et c’est pourquoi le géant sud-coréen a mis en place ce programme de points de fidélité pour vous remercier pour votre confiance.

En fonction de la valeur de vos achats chez LG, vous pouvez accumuler des points de fidélité pour profiter de récompenses exclusives. Par exemple, un achat d’une valeur de 100 000 DA vous permettra d’obtenir 5000 points de fidélité, tandis qu’un achat de 200 000 DA vous fera gagner 10 000 points.

Pour atteindre 20 000 points de fidélité, il vous suffit de réaliser un achat d’une valeur de 300 000 DA, et pour 30 000 points, vous devrez dépenser au moins 400 000 DA. De plus, pour chaque achat d’une valeur supérieure à 500 000 DA, LG vous offre généreusement 50 000 points de fidélité.