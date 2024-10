Professionnels de santé étrangers : voici les conditions d’exercice en Algérie

Le Premier ministre Nadir Larbaoui a signé un décret exécutif qui définit les conditions d’exercice et d’emploi des professionnels de santé étrangers en Algérie, tant dans le secteur public que privé. Ce décret, publié dans le Journal officiel n°69, précise que les médecins, les paramédicaux, les sages-femmes, les psychologues, les orthophonistes, biologistes et auxiliaires médicaux doivent obtenir une autorisation d’exercice délivrée par le ministère de la Santé. Cette autorisation est temporaire, limitée à 90 jours par an, et soumise à plusieurs conditions.

Régulation de l’emploi des professionnels de santé étrangers en Algérie

Le décret s’applique à une large gamme de professionnels de santé, qu’ils soient résidents ou non-résidents en Algérie. Pour pouvoir exercer, les intéressés doivent être inscrits à l’Ordre professionnel si cela est requis dans leur spécialité, résider légalement sur le territoire algérien et ne pas avoir fait l’objet de condamnations pénales ou de sanctions disciplinaires, que ce soit dans leur pays d’origine ou en Algérie.

Une attention particulière est portée aux médecins spécialistes étrangers diplômés en Algérie. Ceux-ci peuvent exercer dans le secteur privé après avoir travaillé pendant six ans dans un établissement public. Le ministère de la Santé déterminera les spécialités concernées par cette mesure.

Les professionnels étrangers doivent soumettre une demande d’autorisation auprès du ministère de la Santé, qui dispose d’un délai de 20 jours pour répondre. Une fois l’autorisation accordée, ils peuvent exercer dans des structures publiques ou privées, ou bien en libéral, sous contrat, conformément aux lois en vigueur.

Le décret prévoit également que les professionnels non-résidents peuvent exercer temporairement en Algérie dans le cadre de partenariats visant à soutenir les équipes médicales locales. Dans ce cas, l’autorisation est valable pour une durée de 90 jours par an, avec un délai de traitement de 15 jours pour la demande.

Enfin, chaque directeur de la santé de wilaya devra soumettre un rapport annuel sur l’activité des professionnels de santé étrangers, afin d’assurer un suivi détaillé et régulier de leur emploi en Algérie. Ce rapport sera transmis au ministère de la Santé pour évaluation.