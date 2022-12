Produits français vendus en Algérie : la certification halal adoptée

Tous les produits français importés en Algérie seront dorénavant certifiés halal. En effet, cette décision survient en vertu de la signature du cahier des charges relatif à cette certification. On notera que la signature dudit document a eu lieu entre le ministère des affaires religieuses et la mosquée de Paris.

En fait, la certification halal des produits commercialisés en Algérie ou ceux vendus en Europe a fait couler beaucoup d’encre. En effet, les ressortissants algériens dans les différents pays du monde accordent beaucoup d’importance à ce critère. Eu égard des préceptes de la religion musulmane. La méthode d’abattage du bétail, les ingrédients utilisés dans les produits… Effectivement, le consommateur algérien à l’étranger doit faire attention à tous ces détails.

D’ailleurs, il en est de même pour les citoyens algériens. Étant donné que plusieurs produits fabriqués à l’étranger sont commercialisés dans le marché algérien. Notamment, les produits de provenance européenne. Le gouvernement algérien a procédé, comme on l’avait susmentionné, à la signature du cahier des charges relatif à ladite certification. Et ce, lors d’une cérémonie qui a eu lieu ce lundi 19 décembre 2022.

Youcef Belmehdi supervise la cérémonie de la signature du cahier des charges

La mosquée de Paris et le ministère des affaires religieuses ont été représentés successivement par, Chems Eddine Hafiz et Youcef Belmahdi. Cela dans le cadre de la cérémonie qui a connu la présence d’autres responsables. Notamment, le Secrétaire général du ministère, Redouane Maâche. Selon ce que rapporte le ministère en question sur sa page Facebook officielle, la signature du document a eu lieu après concertation et coordination avec les services du ministère du Commerce et de la Promotion des exportations.

La même source a fait savoir que ce document comprend les différentes modalités de l’attribution de cette certification en fonction de la nature des produits de consommation. Ceux destinés à l’exportation vers l’Algérie. Dans ce sillage, on précisera que la délivrance de la certification Halal a été déléguée à l’Institut Abdelhamid Ben Badis, relevant de la Grande Mosquée de Paris.