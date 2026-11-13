Produits français en Algérie : les exportations chutent, Paris saisit la Commission européenne

La France demande à la Commission européenne d’étudier des mesures contre l’Algérie, accusée de bloquer les produits français. Les ventes françaises dans le pays ont chuté de 34 % en deux mois, selon les douanes françaises. Ce que prévoit l’accord entre l’Algérie et l’Union européenne, ce que disent les chiffres et la position d’Alger.

Produits français en Algérie : Paris saisit la Commission européenne

La France demande à la Commission européenne d’examiner le non-respect par l’Algérie de l’accord d’association qui la lie à l’Union européenne. Le porte-parole du ministère français des Affaires étrangères, Pascal Confavreux, l’a annoncé ce vendredi 13 novembre. Paris reproche à Alger de bloquer l’entrée des produits français sur son marché.

Selon le porte-parole, cet accord prévoit la possibilité de prendre des « mesures appropriées » en cas de non-respect des engagements. « Nous demandons à la Commission d’examiner immédiatement les conditions de leur activation », a-t-il déclaré. Il n’a pas précisé la nature des mesures envisagées.

Les autorités algériennes n’avaient pas réagi à cette annonce à la mi-journée. Elles n’ont jamais annoncé officiellement de restriction visant les produits français. Selon des sources diplomatiques citées par la presse, elles contestent l’existence de mesures ciblant spécifiquement les marchandises françaises.

Accord d’association UE-Algérie : que peut faire Bruxelles ?

L’accord d’association entre l’Algérie et l’Union européenne, signé en 2002, est entré en vigueur en 2005. Il organise notamment l’ouverture progressive des échanges commerciaux entre les deux parties. Il prévoit aussi des mécanismes en cas de différend sur son application.

Ce n’est pas la première fois que Bruxelles conteste la politique commerciale algérienne. La Commission européenne a lancé une procédure de règlement des différends contre l’Algérie en juin 2024, en dénonçant des restrictions aux importations et aux investissements. Faute d’accord, elle a demandé en juillet 2025 la création d’un groupe d’arbitrage.

L’Algérie défend, de son côté, une lecture opposée de cet accord. Le président Abdelmadjid Tebboune a demandé sa révision « clause par clause », estimant qu’il crée des déséquilibres flagrants dans les échanges. Alger rappelle que ses exportations vers l’Europe reposent presque entièrement sur les hydrocarbures.

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Exportations françaises vers l’Algérie : une chute de 34 % en deux mois

Les ventes de produits français en Algérie reculent fortement depuis l’été. En août et septembre 2026, elles ont atteint 466 millions d’euros, contre 707 millions un an plus tôt, selon les douanes françaises. La baisse atteint 34 % en deux mois.

Ce recul s’inscrit dans une tendance plus ancienne. Les exportations françaises vers l’Algérie sont passées de 4,8 milliards d’euros en 2024 à 4,23 milliards en 2025, soit près de 12 % de moins. Sur les huit premiers mois de 2026, elles ont encore baissé d’environ 12 %.

Les échanges diminuent aussi dans l’autre sens. Les achats français en Algérie, surtout du pétrole et du gaz, ont reculé de 18 % en 2025, à 5,1 milliards d’euros. Ils ont encore baissé de 11 % entre janvier et août 2026.

Quels produits français sont touchés en Algérie ?

La baisse touche presque tous les secteurs, selon des médias français. Les pièces détachées automobiles, les produits sidérurgiques et les produits alimentaires figurent parmi les plus touchés. Seuls les médicaments continueraient d’entrer normalement sur le marché algérien.

Le blé illustre l’ampleur du phénomène. La France vendait chaque année plusieurs millions de tonnes de blé tendre à l’Algérie avant 2024, mais ses céréales ne sont plus retenues dans les appels d’offres algériens. Les ventes françaises de blé et de produits d’élevage sont passées de 300 millions d’euros au premier semestre 2024 à 4,2 millions un an plus tard.

L’acier suit la même pente : les exportations françaises de produits sidérurgiques vers l’Algérie ont chuté de 43 % en 2025. Les entreprises françaises évoquent aussi des autorisations d’importation refusées et des carnets de commandes en forte baisse. Notre article sur le recul de la France face aux nouveaux partenaires de l’Algérie revenait sur cette évolution.

Y a-t-il un embargo sur les produits français en Algérie ?

Aucun texte officiel n’interdit les produits français en Algérie. Selon des médias français et des diplomates européens, les importateurs algériens auraient toutefois reçu fin juillet une consigne orale d’écarter les produits français de leurs programmes d’importation. Une source diplomatique française parle d’un « embargo de fait ».

Le blé français est, lui, écarté des achats publics depuis 2024, sans annonce officielle non plus. À l’automne, l’Algérie a aussi suspendu ses exportations d’urée, un engrais, vers la France. Paris avait déjà évoqué ces restrictions lors d’une réunion des ministres européens des Affaires étrangères, le 12 octobre.

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Le 6 novembre, une trentaine d’entreprises et de fédérations professionnelles ont été réunies au ministère français de l’Économie. Selon des participants, la réunion n’a débouché sur aucune solution concrète. La saisine de la Commission européenne marque une nouvelle étape dans ce dossier.

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Pourquoi les échanges entre la France et l’Algérie s’effondrent-ils ?

La chute des échanges est liée à la crise diplomatique entre les deux pays. Elle a débuté en juillet 2024, lorsque la France a reconnu la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental, une position contestée par l’Algérie. Les relations se sont depuis fortement dégradées, malgré une reprise du dialogue au printemps 2026.

Selon des médias français, une nouvelle dégradation est intervenue en juillet 2026, après le maintien en détention en France d’un agent consulaire algérien de Créteil. Les restrictions commerciales se seraient alors étendues à l’ensemble des produits français. La France estime que ces mesures violent l’accord d’association.

Le recul français s’explique aussi par la politique commerciale algérienne. Depuis juillet 2025, les importateurs doivent faire valider un programme prévisionnel d’importations, pour réduire la facture des achats à l’étranger. L’Algérie applique aussi un droit additionnel de 30 % à 120 % sur les produits déjà fabriqués localement.

Entreprises françaises en Algérie : quelles conséquences ?

Environ 5 000 entreprises françaises vendent leurs produits en Algérie, souvent des PME tenues par des binationaux. Un tiers d’entre elles réalisent plus du quart de leur chiffre d’affaires sur ce marché, selon une analyse des douanes françaises. Elles sont donc particulièrement exposées à la crise.

Quelque 600 entreprises françaises exportatrices vers l’Algérie ont fait faillite pendant la crise de 2025, selon l’Institut Montaigne. Les exportateurs s’inquiètent aussi pour l’avenir de sites de production en France. Le précédent espagnol hante les esprits : en 2022, l’Algérie avait gelé ses échanges avec l’Espagne après son revirement sur le Sahara occidental.

Pendant ce temps, d’autres pays renforcent leur place sur le marché algérien. La Chine est devenue le premier fournisseur de l’Algérie, avec près d’un quart du marché, contre environ 12 % pour la France. L’Italie, l’Allemagne et la Turquie progressent aussi, tandis que les médicaments français restent disponibles.

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