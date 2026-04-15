Produits DZ exportés vers l’Europe : l’État salue l’influenceur Fayçal Ouchène pour son impact

Le ministre du Commerce extérieur et de la Promotion des exportations, Kamel Rezig, a reçu ce mercredi Fayçal Ouchène, activiste engagé dans la valorisation des produits algériens en Europe à travers les réseaux sociaux. Cette rencontre, annoncée dans un communiqué officiel, met en lumière le rôle croissant de la diaspora dans la stratégie nationale de promotion des exportations.

Au cœur des échanges, les participants ont largement salué le rôle de la communauté algérienne établie à l’étranger. Le ministère souligne que de nombreux Algériens vivant en Europe participent activement à la mise en avant des produits nationaux, notamment grâce à des initiatives individuelles. Ces actions, souvent relayées sur les plateformes numériques, contribuent à améliorer la visibilité et la réputation des produits algériens à l’international.

Un soutien affirmé aux initiatives individuelles

Dans ce contexte, le ministre a insisté sur l’importance de cette mobilisation informelle mais efficace. Selon lui, la diaspora constitue un partenaire stratégique capable de soutenir les efforts institutionnels en matière d’exportation. En valorisant la qualité et la diversité de la production nationale, ces acteurs participent à renforcer l’image de l’Algérie sur des marchés souvent concurrentiels.

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Lors de cette rencontre, Kamel Rezig a réaffirmé l’engagement de son département à accompagner toutes les initiatives visant à promouvoir les produits algériens à l’étranger. Il a souligné que les efforts des influenceurs et entrepreneurs de la diaspora s’inscrivent pleinement dans la stratégie nationale de diversification des exportations, hors hydrocarbures.

Un influenceur au cœur de la dynamique

Le ministre a également mis en avant la nécessité de créer des synergies entre les institutions publiques et les initiatives citoyennes. Cette complémentarité pourrait permettre d’optimiser les actions de promotion et d’ouvrir de nouveaux débouchés pour les entreprises algériennes, notamment dans les secteurs agroalimentaire et industriel.

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De son côté, Fayçal Ouchène a été salué pour son engagement constant en faveur du produit algérien. Très actif sur les réseaux sociaux, il contribue à faire connaître une large gamme de produits auprès du public européen. Son travail a également été remarqué lors de sa participation à plusieurs événements économiques en Algérie, dont le Salon national du fromage et des produits laitiers organisé à Tizi Ouzou.

L’influenceur a exprimé sa gratitude pour cette reconnaissance officielle, affirmant sa volonté de poursuivre ses efforts. Il a notamment souligné le potentiel important de l’Algérie dans les domaines de l’agriculture, de l’agroalimentaire et des industries de transformation.

Vers une présence renforcée en Europe

Cette rencontre illustre une orientation claire des autorités : s’appuyer davantage sur les relais de la diaspora pour renforcer la présence du produit algérien à l’international. En combinant communication digitale et initiatives institutionnelles, l’Algérie cherche à consolider sa place sur les marchés européens et à promouvoir une image plus compétitive de son économie.

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Dans un contexte de diversification économique, ces actions apparaissent comme un levier essentiel pour accroître les exportations et valoriser le savoir-faire national.