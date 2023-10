Produits de large consommation: perturbations d’approvisionnement résolues avant fin 2023

Le Premier ministre, Aïmene Benabderrahmane, a annoncé que des perturbations dans l’approvisionnement du marché en produits alimentaires de grande consommation seront résolues d’ici la fin de l’année. Cette déclaration a été faite en réponse aux préoccupations des membres de l’Assemblée populaire nationale (APN) sur la Déclaration de politique générale du Gouvernement.

Le Premier ministre a souligné que l’inflation importée est l’une des principales raisons de l’augmentation des prix en Algérie. Pour faire face à cette situation, la Banque d’Algérie a pris des mesures importantes, notamment l’augmentation du taux de change nominal. En juillet 2023, le taux de change réel nominal a augmenté de 8,1 % par rapport à l’année précédente, contribuant ainsi à la réduction de l’inflation importée. Cette augmentation de la valeur du dinar a été rendue possible grâce à la performance positive des principaux indicateurs économiques en Algérie, notamment le solde positif continu de la balance des paiements.

Le Premier ministre a affirmé que la hausse des prix est de nature conjoncturelle. Le gouvernement a travaillé sur des solutions visant à intégrer les commerçants informels sur les marchés non exploités. Sur les 1 502 marchés de détail au niveau national, 622 n’étaient pas encore exploités, et des efforts sont déployés pour les activer. Cette démarche vise à réguler et encadrer le marché, assurant ainsi la stabilité des prix.

Le gouvernement a également élaboré un projet de décret exécutif définissant les marges bénéficiaires maximales pour les légumineuses, le riz et d’autres produits alimentaires de grande consommation. L’objectif de cette mesure est de mettre en place des mécanismes juridiques pour protéger les consommateurs et moraliser les pratiques commerciales, garantissant ainsi un approvisionnement régulier du marché.

Autosuffisance en produits de grande consommation

Afin de promouvoir l’autosuffisance en produits de grande consommation, des mesures spécifiques ont été prises pour relancer la production de légumineuses. La superficie allouée à leur culture a été étendue à 150 000 hectares. De plus, 34 fermes pilotes, couvrant une superficie totale de 37 700 hectares, sont désormais dédiées exclusivement à la production de légumineuses. En outre, le gouvernement a pris la décision de constituer un stock de sécurité équivalant à 12 mois de consommation nationale de légumineuses.

Pour garantir une sécurité alimentaire optimale, le gouvernement a alloué 331,5 milliards de DA pour la réalisation de 30 silos et 350 centres de stockage de proximité. Cette initiative vise à augmenter les capacités de stockage à 9 millions de tonnes et à porter les réserves stratégiques de céréales à 9 mois de la consommation nationale.

Le Premier ministre a également mis l’accent sur le climat des affaires et l’investissement en Algérie. Il a révélé que l’Agence algérienne de promotion de l’investissement a enregistré jusqu’au 30 septembre un total de 3 734 projets, représentant une valeur déclarée de plus de 1 951 milliards de DA (12 milliards de dollars). Ces projets ont également le potentiel de créer près de 94 000 emplois permanents et directs. En outre, 103 projets ont été enregistrés au niveau du guichet unique des grands projets et des investissements étrangers.

Pour conclure, le Premier ministre a exprimé sa confiance quant à la réalisation de ces projets, prévoyant le lancement de plus de 10 000 projets d’investissement chaque année. Il a souligné que les résultats seront visibles sur le terrain dès le début de 2024.