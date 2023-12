Produits de large consommation : nouvelles mesures pour réduire l’instabilité des prix

Le ministère de l’Agriculture et du Développement rural, en collaboration avec le ministère du Commerce, a récemment annoncé le lancement d’une initiative visant à informer régulièrement les citoyens et les consommateurs sur les prix des produits agricoles à large consommation.

Dans un communiqué publié aujourd’hui, mardi, les deux ministères ont conjointement déclaré leur intention de présenter quotidiennement ces informations cruciales au public via les médias.

Les prix des produits agricoles de large consommation désormais annoncés quotidiennement

À partir du 26 décembre 2023, un bulletin quotidien uniforme intitulé « Présentation des prix de vente au détail des produits agricoles de large consommation » sera élaboré. Ce bulletin fournira un tableau détaillé comprenant le prix minimum, le prix maximum et la moyenne nationale par kilogramme pour divers produits largement consommés sur les marchés de détail.

L’objectif principal de cette initiative est de permettre aux citoyens de rester informés des fluctuations des prix des denrées de consommation courante, et éviter ainsi le risque de spéculation. Le communiqué souligne l’importance de cette transparence, permettant aux consommateurs de prendre des décisions éclairées lors de leurs achats et de minimiser les abus de tarification par les commerçants et revendeurs.

De plus, le ministère a confirmé qu’un indice des prix, couvrant une liste de vingt produits agricoles tels que des fruits et légumes frais ainsi que des produits d’origine animale, sera diffusé quotidiennement à travers les médias écrits et visuels. Cette mesure, qui vise à assurer une information complète et accessible au grand public, sera effective dès le 26 décembre 2023.

La viande rouge importée à 1200 DA/kg : une solution pour contrer la hausse des prix ?

En vue de rendre plus accessible la viande au consommateur et pour réguler le marché national, qui souffre des conséquences de l’élevage aléatoire, le ministère de l’Agriculture a pris l’initiative d’autoriser l’importation de viande rouge en Algérie.

Le premier pays désigné pour fournir l’Algérie en viande rouge est le Brésil, connu pour la qualité de ses bœufs. Dans une prise de parole récente, le ministre de l’Agriculture, Abdelhafid Henni, a indiqué qu’un accord avait été passé avec les acteurs économiques en charge de l’importation. Cet accord a pour but principal de maintenir les prix sous le seuil des 1300, voire 1200 DA/Kg.

Ainsi, les prix seront beaucoup plus abordables pour les bourses moyennes qui, rappelons-le, peinent à accéder à la viande bovine et/ou ovine suite à la récente flambée des prix (jusqu’à 3 000 DA/KG).