Produits de large consommation : nouvelles directives de Rezig

C’est sur fond de crise et de pénuries que les Algériens ont entamé cette nouvelle année 2022. Après l’huile, le pain, les prémices d’une pénurie de lait et de ses dérivés ont semé l’inquiétude au sein de plusieurs citoyens.

C’est pour mettre fin à ce climat d’incertitude que le ministre du Commerce, Kamel Rezig, a tenu à rencontrer hier mardi, les directeurs régionaux de son département.

Le ministre du Commerce a profité de cette rencontre pour donner de nouvelles directives qui pourraient atténuer les pressions que connaissent certains produits de large consommation au niveau du marché algérien.

Le communiqué du ministère du Commerce

« Le Ministre du Commerce et de la Promotion des Exportations, M. Kamal Rizig, a présidé ce soir, mardi 11 janvier 2022, via visio-conférence, une réunion de coordination…, dédiée à assurer le suivi de l’approvisionnement des marchés en produits de large consommation », fait savoir un communiqué du ministère du Commerce.

Le même document précise que Rezig a ordonné de « maintenir une disponibilité immédiate et un suivi permanent, notamment pendant les jours fériés officiels et hebdomadaires », et qu’il a invité « à redoubler et intensifier les efforts, notamment auprès des partenaires et des professionnels, afin de lutter contre les pratiques commerciales illégales ».

Pour conclure, le communiqué du Ministère indique que Rezig a ordonné de « renforcer le contrôle pour mettre fin à la spéculation et à la monopolisation des marchandises » et de « doubler de la production de certains produits qui connaissent ces derniers jours des déséquilibres de distribution et une pression sur la demande ».