Produits de consommation : Rezig généralise le code-barres pour 2023

En marge d’une campagne de sensibilisation, le Ministre du Commerce, Kamel Rezig, a indiqué que la mise en place d’une nouvelle réglementation à propos du packaging des produits destinés à la consommation humaine entrera en vigueur le 29 mars 2023. Ainsi, le Ministre Rezig a déclaré que » tous les produits doivent adopter et porter un code code-barres » explique-t-il.

Offrant une garantie de conformité et d’authenticité, la mise en place d’un code-barres est l’une des normes les plus élémentaires dans l’emballage d’un produit de consommation.

De part sa composition, il permet d’identifier les produits et de veiller à ce qu’un produit est inscrit dans une base de données bien déterminée.

C’est ce que le Ministre Rezig explique, » le code-barres permet aux autorités d’assurer la protection du consommateur et d’assurer une traçabilité mieux aboutie des produits sur le marché. », dit-il.

La mise en place du code-barres, un intérêt économique ?

Dans son intervantion, le Ministre Rezig a ajouté, » il n’est pas question d’exporter des produits de consommation dans la mise en place d’un code-barres. », explique-t-il.

Le Ministre du Commerce, Kamel Rezig, a, en outre dit, » pour les pays européens, il est inimaginable d’exporter un produit qui ne porte pas un code-barres. En Afrique, 25 pays l’exigent dans leurs produits. », a-t-il ajouté.

Selon le Ministre Rezig, 11 mille entreprises ont déjà pris de l’avance dans ce domaine. Ainsi, 500 mille produits de consommation portent le code-barres.

Finalement, le Ministre Kamel Rezig a indiqué que, » le code-barres permet d’identifier les produits de contrefaçon et de prendre de plus en plus de mesure pour les retirer du marché. », dit-il.