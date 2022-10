Produits alimentaires: un spéculateur lourdement condamné à Mostaganem

Depuis quelques mois maintenant, le phénomène de la spéculation illégale sur les produits alimentaires de grande consommation, ne cesse de prendre de l’ampleur. Et c’est pour cette raison que le Gouvernement a décidé d’agir, en faisant appel à la justice. En effet, depuis quelques semaines, la justice algérienne a sévi contre ces spéculateurs, et les condamnations tombent contre eux.

Cette fois-ci, c’est le tribunal de Mostaganem qui a prononcé une condamnation à 10 ans de prison et d’un million de dinars d’amende à l’encontre de la personne impliquée dans la spéculation et l’ordre de le radier du registre de commerce en raison de son implication dans une affaire de stockage de biens de consommation. Il s’agit en l’occurrence d’huile de table estimée à 350 litres dans un entrepôt illégal à des fins de spéculation, de monopole et de création de rareté.

La Division Economique et Financière de la Police Judiciaire, en coordination avec la Gendarmerie Nationale, a pu interpeller hier un commerçant pour son implication dans l’affaire du stockage d’articles de consommation subventionnés à son domicile, à des fins de spéculation et de saisie d’une quantité importante d’huile de table.

Après avoir accompli toutes les démarches légales, une perquisition a été effectuée dans la boutique, ainsi que le garage attenant, situé dans la commune de Mostaganem, où les services de sécurité ont retrouvé 61 seaux d’huile de table de 05 litres, 19 bouteilles de 02 litres, en plus de 10 bouteilles de 01 litres. En plus de 40 sacs de lait pasteurisé, pour une quantité totale de 353 litres d’huile de table.

Un autre spéculateur condamné à Oran

Ce dimanche 23 octobre 2022, le tribunal d’Othmania à Oran a condamné une personne impliquée dans une affaire liée à la spéculation illégale à dix ans de prison, selon un communiqué du parquet de la République au tribunal.

Le même communiqué précise que dans le cadre de la poursuite de la lutte contre le phénomène de spéculation illégale sur les denrées alimentaires de base de grande consommation, l’accusé « H.A » a été poursuivi à travers les procédures de comparution immédiate.

Le tribunal l’a également condamné à une amende de 2 millions de dinars et la confiscation des objets saisis, selon la même source.