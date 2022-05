Produits alimentaires : Rezig revient avec de nouvelles instructions

Depuis quelques années maintenant, les consommateurs algériens font face aux pénuries, et si cela ne touchait avant que certains aliments, ces derniers temps ces manques touchent beaucoup plus les produits ou aliments dits de large consommation, comme le lait, la semoule, la farine, l’huile de table, le sucre, ou encore du côté des légumes la pomme de terre.

Les autorités compétentes, en l’occurrence le ministère du Commerce et de la Promotion des exportations tentent depuis des mois de trouver des explications et des théories qui peuvent expliquer cela, mais aussi des solutions qui peuvent mettre fin à ce genre de pénuries qui mettent à mal les consommateurs algériens, surtout ceux à faibles revenus.

Ce mercredi 4 mai 2022, le ministre du Commerce et de la Promotion des exportations, Kamel Rezig, a présidé une réunion de coordination en présence des responsables centraux du ministère et les directeurs du commerce national et régional et de la promotion des exportations. Les instructions de Rezig sont venues lors de cette même réunion de coordination, où le ministre a ordonné de continuer à contrôler le marché et à l’approvisionner en produits de large consommation, selon un communiqué du ministère.

Le ministre du Commerce et de la Promotion des exportations, Kamel Rezig, a donné l’ordre de continuer à contrôler le marché et à l’approvisionner 24 heures sur 24, sept jours sur sept, avec les aliments à large consommation.

Il a également souligné « la nécessité d’un engagement total pour reprendre la pratique de toutes les activités commerciales et de service après la fin de la fête de l’Aïd el-Fitr « .

Rezig revient sur les marchés d’El-Rahma

C’est aussi au cours de cette même réunion, que le ministre du Commerce et de la Promotion des exportations, Kamel Rezig a félicité tous les employés du secteur à l’occasion de l’Aïd el-Fitr. Kamel Rezig a également exprimé ses sincères remerciements pour leurs efforts tout au long du mois sacré du Ramadan, notamment dans l’aspect lié au contrôle du marché et à l’organisation de plus de 650 marchés « El-Rahma » au niveau national, en coordination avec tous les acteurs des commerçants, groupements locaux et secteurs ministériels partenaires, d’autant plus que la manifestation a eu un succès certain et a été bien accueillie par les citoyens.