Produits alimentaires : 7 ans de prison contre des spéculateurs

Depuis quelques années les consommateurs algériens font face aux augmentations des prix de tous les produits alimentaires, mais aussi aux pénuries. En effet, ces dernières touchent plusieurs produits, et ce qui pénalise le plus le citoyen, c’est le fait que des produits de large consommation comme l’huile de table, la farine, la semoule, le lait soient les premiers à en souffrir.

La raison principale que le Gouvernement, mais aussi par les associations de protection des consommateurs pointent du doigt est la spéculation illicite. C’est pour cette raison que l’Etat algérien a décidé d’agir en, mettant en place de nouvelles stratégies qui pourraient éventuellement mettre fin à ces pratiques et protéger enfin le consommateur algérien.

Ces derniers jours, les choses s’accélèrent dans ce sens, et la justice algérienne met tout en place pour mettre fin à cette spéculation illégale. Hier, le lundi 17 octobre 2022, le tribunal de Chlef a prononcé une peine de 7 ans de prison contre deux prévenus avec obligation de payer une amende de 5 000 000 de dinars pour leur implication dans la spéculation illégale. L’affaire concerne chacun des accusés, dit T. J, et F. F., en comparution immédiate les deux accusés ont été conduits à la prison, avec ordre de fermer le magasin et de radier le registre du commerce de l’accusé, dit T. J.

Dans le même contexte, le communiqué du Procureur de la République près le Tribunal de Chlef précise que les deux prévenus sont poursuivis dans le cadre de la poursuite des mesures de lutte contre le phénomène de spéculation illégale, qui concerne les aliments de grande consommation avec comparution immédiate.

Un individu condamné à 10 ans de prison ferme accusé de spéculation sur de la farine à Bouira

Le tribunal d’Ain Bessam dans la wilaya de Bouira a prononcé une peine de 10 ans de prison et une amende de 2 millions de dinars contre une personne accusée de spéculation illégale sur la farine. Après avoir été arrêté par les forces de sécurité à Khabouzia, à l’ouest de Bouira.

Selon un communiqué du tribunal, les faits de l’affaire remontent au 7 octobre dernier, après que la gendarmerie nationale de Khabouzia ait saisi une quantité de 100 quintaux de farine blanche. A bord d’un camion conduit par le soi-disant D.A.

Le propriétaire de la marchandise a déclaré que la quantité de farine devait approvisionner sa boulangerie d’El-Hachimia, au sud-ouest de Bouira. L’enquête a révélé que l’accusé a changé la destination des marchandises afin de les revendre à un certain L.M.