Produits agricoles : L’Algérie révise sa politique d’exportation après des années de surplus

Dans un contexte marqué par une nette amélioration de la production nationale, le ministre du Commerce extérieur et de la Promotion des exportations, Kamel Rezig, a présidé une réunion de coordination stratégique consacrée à la révision de la liste des produits agricoles et alimentaires actuellement gelés pour l’exportation. Ce réexamen intervient après cinq années consécutives de production excédentaire et de disponibilité régulière de plusieurs produits transformés.

La réunion, à laquelle ont pris part les secrétaires généraux des ministères de l’Agriculture, de la Pêche, de l’Industrie, du Commerce intérieur, ainsi que des représentants de filières professionnelles, avait pour objectif principal d’évaluer les opportunités d’exportation à la lumière des excédents constatés.

Dynamique positive de la production nationale

Le ministre Rezig a souligné que cette situation traduit un tournant positif dans la dynamique productive nationale.

« Le surplus observé dans plusieurs segments agricoles et agroalimentaires, ainsi que l’intérêt croissant de nombreux opérateurs économiques pour l’exportation, témoignent du degré de maturité atteint par certaines filières », a-t-il affirmé.

Il a également insisté sur la nécessité d’accompagner cette évolution par des mesures pratiques visant à structurer les circuits d’exportation, sans compromettre l’équilibre du marché national.

Structuration des circuits d’exportation

L’un des principaux résultats de cette rencontre a été la décision d’instaurer un mécanisme permanent de suivi de la production nationale. Cette instance aura pour mission de contrôler de manière périodique les niveaux de production et d’excédent, tout en coordonnant les actions pour une orientation maîtrisée vers l’exportation.

Une méthodologie claire sera également mise en place pour la gestion des surplus, permettant d’écouler les excédents à l’étranger tout en assurant une stabilité durable des prix sur le marché intérieur. Cette approche vise non seulement à préserver le pouvoir d’achat des citoyens, mais aussi à renforcer la présence des produits algériens sur les marchés internationaux.

Diversification de l’économie algérienne

Cette initiative s’inscrit pleinement dans la stratégie nationale visant à diversifier l’économie algérienne, en s’appuyant sur les capacités de production agricole et agroalimentaire. La révision attendue de la liste des produits gelés pour l’export ouvre la voie à de nouvelles perspectives pour les exportateurs algériens, notamment en Afrique et dans les pays arabes.

À travers ce cadre révisé, le gouvernement entend instaurer une dynamique économique plus résiliente, où l’agriculture ne se limite plus à la satisfaction des besoins locaux, mais devient un véritable levier de croissance et de rayonnement international.

