Produit cosmétique nocif : la police ferme un atelier illégal à Sétif

Les services de sécurité de la wilaya de Sétif ont mis fin à l’activité d’un atelier spécialisé dans la fabrication des produits cosmétiques de marques très connues. Notamment, du shampoing. Et ce, en utilisant des produits périmés. Pour rappel, l’intervention des services responsables a eu lieu suite à une information reçue via le numéro vert. Soit 1548. En effet, le propriétaire de l’atelier et ses partenaires exercent cette activité de manière illégale. D’ailleurs, les conditions de fabrication ne sont pas conformes aux normes sanitaires. On notera que cette opération s’inscrit dans le cadre de la lutte contre la criminalité économique.

En fait, vous n’êtes pas sans savoir que plusieurs opérations ont été menées dernièrement par la police judiciaire et les services de la protection du consommateur. Dans le détail, ces interventions visent à mettre fin à tout type d’activité commerciale ou industrielle susceptible de nuire à la santé des consommateurs. On citera dans ce sillage les opérations de contrôle qui ont été menées au niveau de la wilaya d’Oran.

Celles-ci ont permis de recenser de nombreux restaurants, fast-food, boulangeries ou même boucheries qui dérogent aux conditions d’hygiène ! Chose qui peut causer des répercussions majeures sur la santé des consommateurs.

L’affaire a été transférée à la brigade économique et financière

Selon ce que rapporte la chaîne Echorouk Tv, de grandes quantités de produits ont été trouvées au niveau du même atelier. Rappelons, que ces marques sont connues sur le marché algérien des produits cosmétiques. Chose qui peut induire les consommateurs en erreur. D’autant plus qu’il s’agit d’une grande quantité destinée à la vente.

De ce fait, cette affaire a été transférée à la brigade économique et financière relevant du service régional de la police judiciaire. Quant aux personnes impliquées, elles seront déférées devant le procureur général auprès du tribunal de Sétif.