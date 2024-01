Production pharmaceutique : une unité spécialisée dans les neuropsychiatriques inaugurée

Ce mardi, à Koléa (Tipaza), Ali Aoun, le ministre de l’Industrie et de la Production pharmaceutique, a effectué une visite au sein d’une unité de production pharmaceutique spécialisée dans les médicaments neuropsychiatriques.

En inaugurant ce groupe pharmaceutique privé aux côtés du wali de Tipasa, Aboubakr Seddik Boucetta, le ministre a souligné que cette entité économique constituait une avancée significative pour l’industrie pharmaceutique, susceptible de renforcer la disponibilité des médicaments sur le marché national, en particulier ceux utilisés en neuropsychiatrie.

Un nouveau chapitre pour l’industrie pharmaceutique Algérienne à Koléa

Le Groupe Santé, créé en 2019, a obtenu son agrément en 2023, marquant le début de l’exploitation de ses quatre chaînes de production de médicaments neuropsychiatriques. Outre sa spécialisation dans ce domaine, le groupe se consacre également au conditionnement d’anesthésiques dentaires.

Lors de son discours, M. Aoun a affirmé la volonté de son secteur d’apporter un soutien continu aux gestionnaires de Groupe Santé, visant à stimuler, voire doubler, la production dans le futur et à explorer des opportunités d’exportation. Il a également exprimé son engagement à résoudre les problèmes et contraintes rencontrés lors de sa visite des installations de l’unité de production, soulignant que la plupart de ces problèmes sont « attribuables à la bureaucratie et au manque de suivi et de contrôle à tous les niveaux », y compris au sein du ministère.

Groupe Santé, un important pôle pharmaceutique en passe d’entrer en activité

La capacité actuelle de production globale du groupe est estimée entre 7 et 25 millions d’unités par an, avec une capacité réelle de 19 à 25 millions d’unités par an pour les médicaments sous forme sèche et entre 7 et 9 millions d’unités par an pour les médicaments liquides stériles.

