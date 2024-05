Production pharmaceutique en Algérie : 4 milliards de dollars attendus en 2024 (Aoun)

Le ministre de l’Industrie et de la Production Pharmaceutique, Ali Aoun, a dévoilé hier, le dimanche 12 mai les prévisions ambitieuses du secteur pour l’année 2024. D’après lui, la production pharmaceutique nationale devrait dépasser les 4 milliards de dollars.

En effet, Ali Aoun, intervenant lors du Forum d’El Moudjahid, a souligné la croissance constante de la production locale. Avec près de 300 unités publiques et privées, le secteur a déjà enregistré des chiffres impressionnants, atteignant 3,56 milliards de dollars en 2023 et 3,14 milliards en 2022.

En parallèle à cette expansion, le ministre a noté une diminution significative des importations pharmaceutiques. En 2022, les importations s’élevaient à 1,422 milliard de dollars, tandis qu’elles sont descendues à 1,293 milliard en 2023, pour atteindre un projet de 1 milliard en 2024.

Objectif : 80,48% de couverture du marché local

Aoun a affirmé que l’objectif est d’atteindre une couverture de marché locale de 80,48% d’ici la fin de l’année. Actuellement, plus de 3400 molécules de médicaments sont produites localement sur les 4500 présentes sur le marché national.

Outre l’industrie pharmaceutique, le ministre a évoqué les avancées dans d’autres secteurs. L’usine “El Mahroussa” à Alger, par exemple, va bénéficier d’une extension pour répondre à la demande croissante en huile de table. De même, des projets de transformation de sucre à Larbatache et de production de levure chimique sont en cours dans différentes régions du pays.

Aoun a également mis en lumière les performances notables dans l’industrie du ciment, avec des exportations atteignant 747 millions de dollars en 2023. De plus, la production de fer et d’acier a propulsé l’Algérie au troisième rang arabe, avec une production attendue de 4,2 millions de tonnes en 2024.

Pour conclure, l’Algérie se positionne ainsi comme un acteur majeur dans plusieurs secteurs industriels, avec des prévisions prometteuses pour l’année en cours. La volonté politique de favoriser la production locale et de réduire les importations semble porter ses fruits, ouvrant la voie à un avenir économique plus robuste et diversifié.